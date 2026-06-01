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फांसी पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पति मांग रहा था स्कार्पियो

Yogesh Yadav लखनऊ, संवाददाता
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सात लाख से ज्यादा फालोअर वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पति पर स्कार्पियो के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी को मारकर फांसी पर लटकाने का आरोप लगा है। पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति को हिरासत में ले लिया है।

फांसी पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पति मांग रहा था स्कार्पियो

UP News: लखनऊ में एक नवविवाहिता की लाश घर के अंदर ही फांसी के फंदे से लटकी मिली है। विवाहिता का पति सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है और उसके सात लाख से ज्यादा फालोअर हैं। नवविवाहिता भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। मायके वालों ने इन्फ्लुएंसर पति और ससुरालियों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दहेज में स्कार्पियो गाड़ी मांगी जा रही थी। नहीं देने पर प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही विवाहिता के चाचा की शिकायत पर पति, ससुर समेत छह लोगों पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पति को हिरासत में ले लिया है।

डेढ़ साल पहले हुई शादी, छह माह का बेटा

बताया जाता है कि कानपुर नगर के बगाही निवासी मनोज वर्मा की बेटी मानसी (23) की शादी 9 दिसंबर 2024 को सआदतगंज झब्बारन काला फाटक निवासी सागर राजपूत से हुई थी। दोनों को एक छह माह का बेटा भी है। विवाहिता के चाचा सुनील वर्मा ने बताया कि शादी के वक्त सात लाख रुपये नगद और अन्य सामान दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल के लोग स्कार्पियो गाड़ी की मांग कर रहे थे।

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कई बार हुई सुलह समझौते की बात

चाचा का आरोप है कि ससुरालीजन दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। दहेज में मिला सामान भी तोड़ दिया था। बेटी ने वीडियो कॉल पर यह भी दिखाया था। कई बार विवाहिता के ससुरालियों से इस बारे में बात की गई। दोनों परिवार के लोग कई बार एक साथ बैठे और दोनों के बीच समझौता भी हुआ। लेकिन ससुराल वाले नहीं मान रहे थे।

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मौत से कुछ घंटे पहले हुई मां से बात

चाचा के अनुसार, मौत से कुछ घंटे पहले शनिवार की शाम चार बजे मानसी की मां ने उससे फोन पर बात की थी। लेकिन मानसी ने काम करने की बात करते हुए फोन काट दिया था। देर शाम पड़ोसी ने फोन कर मानसी के परिजनों को फांसी लगाने की बात बताई। मायके वाले देर रात मानसी के घर पहुंचे। वहां देखा कि मानसी का शव फंदे से लटक रहा था। मौके पर मानसी का पति और ननद थी। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

मानसी के चाचा ने सआदतगंज थाने में हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाते हुए पति सागर, ससुर बउवा, दो ननद, बहनोई और बुआ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मानसी के पति को हिरासत में ले लिया है। मानसी ने आत्महत्या की है या हत्या हुई है, इसकी जांच हो रही है। सआदतगंज इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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