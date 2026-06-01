फांसी पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पति मांग रहा था स्कार्पियो

सात लाख से ज्यादा फालोअर वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पति पर स्कार्पियो के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी को मारकर फांसी पर लटकाने का आरोप लगा है। पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति को हिरासत में ले लिया है।

UP News: लखनऊ में एक नवविवाहिता की लाश घर के अंदर ही फांसी के फंदे से लटकी मिली है। विवाहिता का पति सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है और उसके सात लाख से ज्यादा फालोअर हैं। नवविवाहिता भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। मायके वालों ने इन्फ्लुएंसर पति और ससुरालियों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दहेज में स्कार्पियो गाड़ी मांगी जा रही थी। नहीं देने पर प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही विवाहिता के चाचा की शिकायत पर पति, ससुर समेत छह लोगों पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पति को हिरासत में ले लिया है।

डेढ़ साल पहले हुई शादी, छह माह का बेटा बताया जाता है कि कानपुर नगर के बगाही निवासी मनोज वर्मा की बेटी मानसी (23) की शादी 9 दिसंबर 2024 को सआदतगंज झब्बारन काला फाटक निवासी सागर राजपूत से हुई थी। दोनों को एक छह माह का बेटा भी है। विवाहिता के चाचा सुनील वर्मा ने बताया कि शादी के वक्त सात लाख रुपये नगद और अन्य सामान दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल के लोग स्कार्पियो गाड़ी की मांग कर रहे थे।

कई बार हुई सुलह समझौते की बात चाचा का आरोप है कि ससुरालीजन दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। दहेज में मिला सामान भी तोड़ दिया था। बेटी ने वीडियो कॉल पर यह भी दिखाया था। कई बार विवाहिता के ससुरालियों से इस बारे में बात की गई। दोनों परिवार के लोग कई बार एक साथ बैठे और दोनों के बीच समझौता भी हुआ। लेकिन ससुराल वाले नहीं मान रहे थे।

मौत से कुछ घंटे पहले हुई मां से बात चाचा के अनुसार, मौत से कुछ घंटे पहले शनिवार की शाम चार बजे मानसी की मां ने उससे फोन पर बात की थी। लेकिन मानसी ने काम करने की बात करते हुए फोन काट दिया था। देर शाम पड़ोसी ने फोन कर मानसी के परिजनों को फांसी लगाने की बात बताई। मायके वाले देर रात मानसी के घर पहुंचे। वहां देखा कि मानसी का शव फंदे से लटक रहा था। मौके पर मानसी का पति और ननद थी। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।