सुहागरात के 13 दिन बाद ही नवविवाहिता ने लगाई फांसी, कहीं और करना चाहती थी शादी
एटा के जलेसर में शादी के मात्र 14 दिन बाद नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला शादी से खुश नहीं थी और वह कहीं और शादी करना चाहती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्ट
यूपी के एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शादी के 14 दिन बाद ही विवाहिता ने फांसी लगााकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि विवाहिता शादी कहीं और करना चाहती थी। पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम गृह भेजा है।
जलेसर के गांव सिमराऊ निवासी विनीत की शाादी अलीगढ़ के कसरी थान जवां के रहने वाली 19 खुशबू के साथ 25 नवंबर को के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को विवाहिता कमरे में चली गई और कमरे से बाहरा नहीं आई। घरवाले कमरे में पहुंचे। घरवालों ने शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मामले में पति ने कॉल कर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही एसएचओ अमित कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है।
एसएचओ जलेसर ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि विवाहिता शादी से खुश नहीं थी। वह कहीं और शादी करना चाहती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ससुरालीजनों ने कराया था एडमिशन
पूछताछ में सामने आया है कि उन्होने विवाहिता का इंटर में एडमिशन भी कराया था। जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सके। पति फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहा है।
फिरोजाबाद में युवक ने फांसी लगा कर की आत्महत्या
उधर, फिरोजाबाद जिले के रामगढ़ क्षेत्र में एक युवक ने गृह कलह के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने बताया कि हसमत नगर निवासी अलीम (32) ने मंगलवार शाम फांसी लगा ली। परिजनों को इसकी जानकारी काफी देर बाद हुई जब वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। उसको फांसी पर झूलता देख परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लोगों की सहायता से शव को फांसी से उतारा और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।