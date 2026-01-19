लव मैरिज करने वाले नवदंपति का मिला शव, पत्नी का गला रेतने के बाद पति के आत्महत्या करने की आशंका

संक्षेप: कुशीनगर में रविवार रात प्रेम विवाह करने वाले एक नवदंपति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर के कमरे में फर्श पर लहूलुहान पड़ी पत्नी का गला रेता हुआ था, जबकि पति का शव बेड पर मिला। पुलिस के अनुसार पति ने पत्नी की हत्या कर खुद फांसी लगा ली।

यूपी के कुशीनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां तरयासुजान थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला में रविवार रात प्रेम विवाह करने वाले एक नवदंपति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर के कमरे में फर्श पर लहूलुहान पड़ी पत्नी का गला रेता हुआ था, जबकि पति का शव बेड पर मिला। पुलिस के अनुसार पति ने पत्नी की हत्या कर खुद फांसी लगा ली और उसके परिजन युवक का शव नीचे उतारकर फरार हो गए। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है।

तरयासुजान थाना क्षेत्र के ग्राम तरयासुजान के बढ़ई टोला निवासी अरुण शर्मा ने विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बरई टोला की रहने वाली दूसरी बिरादरी की नेहा से कुछ महीने पहले प्रेम विवाह किया था। रविवार को घर में ही दोनों के शव मिले। नेहा के गले पर धारदार हथियार से रेते जाने के निशान थे। साथ ही हाथ की नश कटने से फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वहीं बताया जा रहा है कि अरुण शर्मा का शव बेड पर पड़ा था। नवदंपति की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रधान की सूचना पर एडिशनल एसपी सिद्धार्थ वर्मा, क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज राकेश प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक तरयासुजान राम सहाय चौहान व फारेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर जांच की। बताया गया कि युवक की सौतेली मां की तरफ से तहरीर दी जा रही है। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

ढाई माह पूर्व किया था प्रेम विवाह नवदंपति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। ढाई माह पूर्व दोनों की शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गांव निवासिनी नेहा नेे अरुण से पिछले नवंबर महीने में प्रेम विवाह किया था। इसके पूर्व नेहा के परिजन नाबालिग किशोरी को भगाने का केस दर्ज कराया था। बाद में पीड़िता के बालिग होने और कोर्ट में बयान देने के बाद मामले पहले से दर्ज मुकदमे में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसके बाद दोनों में कोर्ट मैरिज की थी।