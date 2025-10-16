Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNewly married couple abducted from outside High Court family members forcibly take them away car

हाईकोर्ट के बाहर से नवविवाहित जोड़े का अपहरण, जबरन गाड़ी में बिठा ले गए परिजन

संक्षेप: हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाने आए नवविवाहित जोड़े का बुधवार को अपहरण करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि याचिका दायर कर बाहर निकलते समय हाईकोर्ट के समीप युवती के परिजन जोड़े को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए।

Thu, 16 Oct 2025 11:36 PMDinesh Rathour प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on
हाईकोर्ट के बाहर से नवविवाहित जोड़े का अपहरण, जबरन गाड़ी में बिठा ले गए परिजन

ईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाने आए नवविवाहित जोड़े का बुधवार को अपहरण करने का मामला सामने आदया है। आरोप है कि याचिका दायर कर बाहर निकलते समय हाईकोर्ट के समीप युवती के परिजन जोड़े को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। युवक के भाई के शोर मचाने और अधिवक्ताओं के हाईकोर्ट के जज को जानकारी देने पर पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। आननफानन में युवक के भाई के तहरीर पर युवती के परिजन के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों के अकराबाद थाना अलीगढ़ में होने की पुष्टि हुई है।

बरेली के सुभाष नगर निवासी एक युवक ने अलीगढ़ के अकराबाद की गैर समुदाय की युवती से प्रेम विवाह किया था। शादी से नाखुश युवती के परिजनों ने आपत्ति जताई थी। युवक बुधवार को अपने भाई और पत्नी के साथ हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए याचिका दायर करने आया था। युवक के भाई ने आरोप लगाया कि याचिका दायर करने के बाद तीनों बाहर निकल रहे थे। तभी युवती के भाई ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर दोनों नवविवाहित जोड़े को अगवा कर लिया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर युवती के भाई के खिलाफ नामजद व पांच अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि दोनों के अकराबाद थाना अलीगढ़ में होने की जानकारी मिली है।