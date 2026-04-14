डिलीवरी के दौरान धड़ से अलग हो गया नवजात का सिर, अस्पताल में मचा हड़कंप
प्रसूता के ससुर दुर्गा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि ANM ने जोर-जबरदस्ती प्रसव कराने का प्रयास किया, जिससे बच्चा दो टुकड़ों में हो गया। उसका सिर अंदर ही फंसा रह गया। खून बहने लगा तो एएनएम ने करीब के एक प्राइवेट अस्पताल में भिजवा दिया जहां डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया।
UP News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कुदरहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग होकर प्रसूता के गर्भाशय में फंस गया। महिला की हालत गंभीर देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। इसके बाद महिला को किसी और अस्पताल में ले जाने को कह दिया गया। परिवार वाले महिला को लेकर पहले एक निजी अस्पताल, बाद में मेडिकल कॉलेज गए। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सर्जरी कर नवजात को बाहर निकाला। यह घटना आठ अप्रैल की है। प्रसूता के परिवारीजनों ने अब कलवारी थाने में इसकी तहरीर दी है। प्रसूता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव निवासी नीरज की पत्नी प्रेमा देवी सात महीने की गर्भवती थीं। आठ अप्रैल को प्रसव पीड़ा होने पर एंबुलेंस से उन्हें कुदरहा सीएचसी ले जाया गया। आरोप है कि एएनएम ने एंबुलेंस में ही प्रसव कराने का प्रयास किया। उसने नवजात का पैर खींचा जिससे उसका सिर और धड़ अलग हो गया। एएनएम और अन्य स्टाफ घबरा गए और महिला को रेफर कर दिया। परिवारीजन उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज में महिला की जांच की गई तो पता चला कि नवजात का सिर गर्भाशय में फंसा है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर नवजात को बाहर निकाला। प्रसूता के ससुर दुर्गा प्रसाद ने यह आरोप लगाते हुए कलवारी थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने इस बारे में कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्राइवेट अस्पताल में लगाई गई थी महिला को ड्रिप
परिवावालों का आरोप है कि गर्भवती की हालत गंभीर होने पर भी सीएचसी में उनका ठीक से इलाज नहीं किया गया। उस समय प्रसूता को काफी ब्लडिंग हो रही थी। इस वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसी हालत में उन्हें सीएचसी से कहीं और ले जाने को कह दिया गया। परिजन महिला को लेकर करीब के एक निजी अस्पताल में पहुंचे। वहां के डॉक्टर ने कहा कि हालत काफी गंभीर है, हॉयर सेंटर तक पहुंचने के लिए मरीज को ड्रिप लगा दे रहे हैं, जिससे वह वहां तक पहुंच जाएं। इसके बाद घरवाले प्रसूता को लेकर बस्ती के मेडिकल कॉलेज पहुंचे।
एएनएम के खिलाफ परिजनों ने दी तहरीर
प्रसूता के ससुर दुर्गा प्रसाद ने कलवारी थाने में तहरीर देकर सीएचसी कुदरहा में तैनात एएनएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग किया है। दुर्गा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि एएनएम ने जोर-जबरदस्ती प्रसव कराने का प्रयास किया, जिससे बच्चा दो टुकड़ों में हो गया। उसका सिर अंदर ही फंसा रह गया। उसके बाद खून बहने लगा तो एएनएम ने करीब के एक प्राइवेट अस्पताल में भिजवा दिया जहां डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। एएनएम मरीज को रेफर नहीं कर रही थी। काफी विवाद के बाद कैली मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिली है, मामले की जांच कराई जाएगी।
क्या बोले सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी
सीएचसी कुदरहा के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ.अश्वनी यादव ने कहा कि गर्भवती को जब लाया गया तो नवजात का पैर बाहर आ चुका था। हालत गंभीर देख महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सीएचसी में प्रसव नहीं कराया गया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें