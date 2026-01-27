Hindustan Hindi News
दो हिस्सों में बंट गया नवजात का शरीर, डिलीवरी होते ही भागीं दाई और आशा; हंगामा

दो हिस्सों में बंट गया नवजात का शरीर, डिलीवरी होते ही भागीं दाई और आशा; हंगामा

संक्षेप:

डिलीवरी के दौरान नवजात का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। धड़ गर्भाशय से बाहर आ गया, जबकि सिर गर्भाशय में फंसा रह गया। महिला की भी हालत बिगड़ती देख आशा और दाई मौके से फरार हो गईं। परिजनों ने कहा है कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे नवजात का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

Jan 27, 2026 09:04 pm IST
यूपी के बुलंदशहर में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां जहांगीराबाद में विचलित करने वाली घटना सामने आई है। दाई द्वारा डिलीवरी के दौरान नवजात का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। धड़ गर्भाशय से बाहर आ गया, जबकि नवजात का सिर गर्भाशय में फंसा रह गया। महिला की भी हालत बिगड़ती देख आशा और दाई मौके से फरार हो गईं। परिजनों ने कहा है कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे नवजात का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

गंभीर हालत में महिला को मेरठ रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार ने दाई को नवजात की मौत का जिम्मेदार बताते हुए हंगामा किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अवैध प्रसव केंद्र को सील कर दिया है। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव रूठा निवासी झम्मन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसकी पत्नी को रविवार को प्रसव पीड़ा हुई। आरोप है कि उसने आशा कार्यकत्री रूपवती को सूचित किया था। आशा जच्चा को सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय प्रसव के लिए दाई जमीला के यहां ले गई।

आरोप है कि जच्चा की हालत ठीक न होने के बाद भी जबरदस्ती प्रसव की कोशिश की गई। झम्मन का आरोप है कि प्रसव में असफल होने पर दाई ने नवजात की स्थिति उल्टी साइड बता कर खींचने की कोशिश की, जिससे नवजात का धड़ बाहर आ गया, जबकि सिर महिला के गर्भाशय में ही फंसा रह गया। इसके बाद जच्चा को उसी हालत में छोड़कर आशा और दाई वहां से फरार हो गईं। गंभीर अवस्था में पीड़िता को पहले बुलन्दशहर अस्पताल और फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सोमवार को नवजात के शव का पोस्टमार्टम किया गया। महिला का मेरठ के अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

नाराज परिजन बोले, हादसा नहीं हत्या

इस घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में रोष फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी आशा के घर धावा बोल दिया। उसका पति दीवार फांदकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने आरोपी दाई और आशा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

क्या बोले अधिकारी

जहांगीराबाद के प्रभारी निरीक्षक संजेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी आशा रूपवती और दाई जमीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आशा का पति हिरासत में है। आशा और दाई की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बुलंदशहर के सीएमओ डॉ.सुनील कुमार दोहरे ने बताया कि जहांगीराबाद में अवैध प्रसव केंद्र को सील किया गया है। आशा कार्यकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। जहांगीराबाद में प्रसव केंद्रों की जांच की जाएगी।

