दूध पिलाते ही तड़पने लगी 12 घंटे पहले जन्मी नवजात, बच्ची की मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदलीं
यूपी के सोनभद्र में 12 घंटे पहले जन्मी को दूध पिलाने पर वह तड़पने लगी और उसकी मौत हो गई। बच्ची के श्वांस नली में दूध फंस जाने से मौत होना कारण बताया जा रहा है। बच्ची की मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।
यूपी के सोनभद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र म्योरपुर में 12 घंटे पहले जन्मी नवजात की बाहर का दूध पिलाने से तड़पकर मौत हो गई। बच्चे के श्वांस नली में दूध फंस जाने से मौत होना कारण बताया जा रहा है। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
म्योरपुर थाना क्षेत्र के बेलहत्थी के निहाई पत्थर गांव निवासी 22 वर्षीय फूलकुंवर पत्नी रामसुंदर को मंगलवार की सुबह म्योरपुर सीएचसी में एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि 12 घंटे बाद शाम पांच बजे बच्ची को बाहर का पाउडर वाले दूध का सेवन कराया गया। दूध बच्ची के श्वांस नली में फंस गया और उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया।
परिजनों का आरोप है कि जब बच्चे की मां ज्यादा बीमार थी तो बच्चे को दूध स्टाफ को पिलाना चाहिए था । परिजन प्रसूता को अस्पताल से घर ले जाने के लिए एंबुलेंस की मांग करने लगे। लगभग छह घंटा बीत जाने के बाद भी एंबुलेंस नहीं मिली। अंत में रात एक बजे निजी वाहन से शव और महिला को घर ले गए। इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डा शिशिर श्रीवास्तव का कहना है कि बच्चे की मौत श्वांस नली में दूध फंसने से हुई है। पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वह खुद ज्यादा बीमार थी।
अब तो सीएचसी कभी नहीं जाएंगे
नवजात की मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रसूता के जेठ कमला खरवार ने बुधवार को बताया कि रानीताली में छोटे भाई की पत्नी का इलाज करा रहा है। कहा कि अब तो सीएचसी भूल कर भी नहीं जायेंगे। स्टाफ लापरवाह है और चिकित्सक परवाह नहीं करते तथा जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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