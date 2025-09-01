newborn baby of a gangrape victim died under suspicious circumstances police conducted the post mortem गैंगरेप पीड़िता ने ऑटो में दिया था बच्ची को जन्म, 6 दिन बाद नवजात ने तोड़ा दम; कराया गया पोस्टमार्टम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
newborn baby of a gangrape victim died under suspicious circumstances police conducted the post mortem

25 अगस्त को पीड़िता ने एंबुलेंस न मिलने के कारण अस्पताल जाते समय ऑटो में एक बच्ची को जन्म दिया था। ऑटो से ही उसे जिला अस्पताल परिसर स्थित एमसीएच विंग ले जाया गया। इसके बाद अगले दिन ही उसे घर भेज दिया गया था। पीड़िता अपनी नवजात बेटी के साथ ननिहाल में रह रही थी।

Ajay Singh संवाददाता, वाराणसीMon, 1 Sep 2025 10:39 AM
यूपी के वाराणसी में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की बच्ची की संदिग्ध हाल में रविवार को मौत हो गई। चौबेपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत श्वांस नली में दूध जाने के कारण हुई थी। परिजनों ने गौरा उपरवार घाट से शव जल में प्रवाहित कर दिया।

बीते दिसंबर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। जून में किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी हुई। उस समय केस दर्ज किया गया था। 25 अगस्त को पीड़िता ने एंबुलेंस न मिलने के कारण अस्पताल जाते समय ऑटो में एक बच्ची को जन्म दिया था। उसे ऑटो से ही जिला अस्पताल परिसर स्थित एमसीएच विंग ले जाया गया। इसके बाद अगले दिन ही उसे घर भेज दिया गया था। पीड़िता अपनी नवजात बेटी के साथ ननिहाल में रह रही थी। परिजनों के अनुसार शनिवार देर रात बच्ची अचानक जोर-जोर से रोने लगी। परिजनों ने उसे सुलाने की कोशिश की, भोर में बच्ची पूरी तरह शांत हो गई।

एक आरोपी की गिरफ्तारी पर पिता की जान गई

किशोरी से गैंगरेप मामले में पुलिस ने शनिवार को सातवें आरोपी को गिरफ्तार किया था। फूलपुर निवासी नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शाम को उसके पिता की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि बेटे की गिरफ्तारी के सदमे से उसकी मौत हुई।

पीड़िता के प्रसव के बाद पांच आरोपी पकड़े गए

किशोरी से गैंगरेप के मामले में 28 जून को केस दर्ज कर दो आरोपियों नानक पाल एवं एक नाबालिग की गिरफ्तारी की गई थी। जबकि अन्य की गिरफ्तारी नहीं की गई। 25 अगस्त को पीड़िता ने ऑटो में बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अन्य पांच आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू हुआ। अब सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसमें नानक पाल, करन चौहान, रोहित, अंकित, प्रमोद पाल एवं दो नाबालिग हैं।

