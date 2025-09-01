गैंगरेप पीड़िता ने ऑटो में दिया था बच्ची को जन्म, 6 दिन बाद नवजात ने तोड़ा दम; कराया गया पोस्टमार्टम

25 अगस्त को पीड़िता ने एंबुलेंस न मिलने के कारण अस्पताल जाते समय ऑटो में एक बच्ची को जन्म दिया था। ऑटो से ही उसे जिला अस्पताल परिसर स्थित एमसीएच विंग ले जाया गया। इसके बाद अगले दिन ही उसे घर भेज दिया गया था। पीड़िता अपनी नवजात बेटी के साथ ननिहाल में रह रही थी।

यूपी के वाराणसी में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की बच्ची की संदिग्ध हाल में रविवार को मौत हो गई। चौबेपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत श्वांस नली में दूध जाने के कारण हुई थी। परिजनों ने गौरा उपरवार घाट से शव जल में प्रवाहित कर दिया।

बीते दिसंबर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। जून में किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी हुई। उस समय केस दर्ज किया गया था। 25 अगस्त को पीड़िता ने एंबुलेंस न मिलने के कारण अस्पताल जाते समय ऑटो में एक बच्ची को जन्म दिया था। उसे ऑटो से ही जिला अस्पताल परिसर स्थित एमसीएच विंग ले जाया गया। इसके बाद अगले दिन ही उसे घर भेज दिया गया था। पीड़िता अपनी नवजात बेटी के साथ ननिहाल में रह रही थी। परिजनों के अनुसार शनिवार देर रात बच्ची अचानक जोर-जोर से रोने लगी। परिजनों ने उसे सुलाने की कोशिश की, भोर में बच्ची पूरी तरह शांत हो गई।

एक आरोपी की गिरफ्तारी पर पिता की जान गई किशोरी से गैंगरेप मामले में पुलिस ने शनिवार को सातवें आरोपी को गिरफ्तार किया था। फूलपुर निवासी नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शाम को उसके पिता की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि बेटे की गिरफ्तारी के सदमे से उसकी मौत हुई।