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पैदा होते ही गुम हो गया नवजात, दो साल बाद ‘यशोदा’ की गोद में मिला; चौंकाने वाला खुलासा

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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जो महिला बच्चे को पाल रही थी उसकी सिर्फ बेटियां हैं। उसे बेटे की चाहत थी। ऐसे में यशोदा बनकर नवजात का अच्छे से पालन किया। जब असली मां को जब पता चला कि उसका बच्चा कोई और पाल रहा है तो वह अपने बच्चे को पाने के लिए बेचैन हो गई। पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को बरामद कर सोमवार को उसकी मां को सौंप दिया।

पैदा होते ही गुम हो गया नवजात, दो साल बाद ‘यशोदा’ की गोद में मिला; चौंकाने वाला खुलासा

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र के एक अस्पताल में दो साल पहले पैदा हुआ एक दिव्यांग नवजात जन्म के कुछ देर बाद ही ‘गुम’ हो गया। पहले परिजनों ने अपने स्तर से पाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए तो रविवार को पीपीगंज थाने में तहरीर दी। पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को बरामद कर सोमवार को उसकी मां को सौंप दिया। पुलिस की जांच में मामला चौंकाने वाला निकला। पता चला कि नवजात गुम नहीं हुआ था, परिवार के त्यागने पर कोई यशोदा मासूम को पाल रही थी।

दरअसल, महराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पीपीगंज थाने में रविवार को तहरीर देकर बताया था कि 28 जून 2024 को उनकी पत्नी ने पीपीगंज के एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह पत्नी और नवजात को घर ले जा रहा था। तभी नवजात की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद रिश्तेदार की मौजूदगी में बच्चे को दोबारा भर्ती करा पत्नी को घर छोड़ने चला गया। लेकिन लौटने पर नवजात अस्पताल में नहीं मिला।

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दूसरा बच्चा भी दिव्यांग पैदा हुआ तो छोड़ा

रविवार को परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला कि कि महिला का यह दूसरा बच्चा है। इससे पहले भी जो बच्चा हुआ था वह दिव्यांग था। दूसरा बच्चा भी दिव्यांग पैदा हुआ तो परिवार ने एक तरह से उसे छोड़ दिया था। तब रिश्तेदार नवजात को अपने साथ ले गया और अपने किसी परिचित महिला को दे दिया।

बेटे की चाहत थी, यशोदा की तरह पाला

महिला की सिर्फ बेटियां हैं, उसे बेटे की चाहत थी। ऐसे में यशोदा बनकर नवजात का अच्छे से पालन किया। हालांकि असली मां को जब पता चला कि उसका बच्चा कोई और पाल रहा है तो वह अपने बच्चे को पाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे के लिए रिश्तेदार और पालने वाली महिला से बातचीत हो रही थी। लेकिन महिला मासूम को देने को तैयार नहीं थी, उसका कहना था कि वह उसके जिगर का टुकड़ा है। इसके बाद पिता रविवार को पुलिस के पास पहुंच गया और तहरीर दी।

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क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि दो साल पहले लापता बच्चे को बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया गया है। बच्चा किसका है इसका कोई विवाद नहीं है। पालने वाली मां को भी पता है कि बच्चा उसका नहीं है। बच्चा किन हालात में उसके पास पहुंचा, इसमें सभी पहलू की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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