पैदा होते ही गुम हो गया नवजात, दो साल बाद ‘यशोदा’ की गोद में मिला; चौंकाने वाला खुलासा

जो महिला बच्चे को पाल रही थी उसकी सिर्फ बेटियां हैं। उसे बेटे की चाहत थी। ऐसे में यशोदा बनकर नवजात का अच्छे से पालन किया। जब असली मां को जब पता चला कि उसका बच्चा कोई और पाल रहा है तो वह अपने बच्चे को पाने के लिए बेचैन हो गई। पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को बरामद कर सोमवार को उसकी मां को सौंप दिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र के एक अस्पताल में दो साल पहले पैदा हुआ एक दिव्यांग नवजात जन्म के कुछ देर बाद ही ‘गुम’ हो गया। पहले परिजनों ने अपने स्तर से पाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए तो रविवार को पीपीगंज थाने में तहरीर दी। पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को बरामद कर सोमवार को उसकी मां को सौंप दिया। पुलिस की जांच में मामला चौंकाने वाला निकला। पता चला कि नवजात गुम नहीं हुआ था, परिवार के त्यागने पर कोई यशोदा मासूम को पाल रही थी।

दरअसल, महराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पीपीगंज थाने में रविवार को तहरीर देकर बताया था कि 28 जून 2024 को उनकी पत्नी ने पीपीगंज के एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह पत्नी और नवजात को घर ले जा रहा था। तभी नवजात की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद रिश्तेदार की मौजूदगी में बच्चे को दोबारा भर्ती करा पत्नी को घर छोड़ने चला गया। लेकिन लौटने पर नवजात अस्पताल में नहीं मिला।

दूसरा बच्चा भी दिव्यांग पैदा हुआ तो छोड़ा रविवार को परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला कि कि महिला का यह दूसरा बच्चा है। इससे पहले भी जो बच्चा हुआ था वह दिव्यांग था। दूसरा बच्चा भी दिव्यांग पैदा हुआ तो परिवार ने एक तरह से उसे छोड़ दिया था। तब रिश्तेदार नवजात को अपने साथ ले गया और अपने किसी परिचित महिला को दे दिया।

बेटे की चाहत थी, यशोदा की तरह पाला महिला की सिर्फ बेटियां हैं, उसे बेटे की चाहत थी। ऐसे में यशोदा बनकर नवजात का अच्छे से पालन किया। हालांकि असली मां को जब पता चला कि उसका बच्चा कोई और पाल रहा है तो वह अपने बच्चे को पाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे के लिए रिश्तेदार और पालने वाली महिला से बातचीत हो रही थी। लेकिन महिला मासूम को देने को तैयार नहीं थी, उसका कहना था कि वह उसके जिगर का टुकड़ा है। इसके बाद पिता रविवार को पुलिस के पास पहुंच गया और तहरीर दी।