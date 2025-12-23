Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNew Year gift to 1 lakh sugar mill employees of UP, salary hike of Rs 2149
यूपी के इन एक लाख कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 2149 रुपए वेतन बढ़ेगा

यूपी के इन एक लाख कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 2149 रुपए वेतन बढ़ेगा

संक्षेप:

यूपी के इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नए साल पर तोहफा मिलने जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन में 2149 रुपये बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रमुख सचिव की औपचारिक मुहर लगते ही वेज रिवीजन का आदेश जारी हो जाएगा। 

Dec 23, 2025 10:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के एक लाख चीनी मिलकर्मियों को नए साल का तोहफा श्रम विभाग देने जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन में 2149 रुपये बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रमुख सचिव की औपचारिक मुहर लगते ही वेज रिवीजन का आदेश जारी हो जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रदेश में 110 चीनी मिल चल रहीं हैं। इन चीनी मिलों अकुशल, कुशल और उच्च कुशल कर्मियों का वेतन रिवीजन अक्तूबर 2022 से लंबित था। 2024 में वेज रिवीजन के लिए त्रिपक्षीय कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही हैं। मंगलवार को श्रमिक संगठन, सेवायोजक और कमेटी के अध्यक्ष के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। वेज की दर को लेकर सभी ने अपनी राय दी। अंतत: 2149 रुपये मासिक वेतन वृद्धि पर आम सहमति बनी। अब वेज रिवीजन की फाइल श्रमायुक्त कार्यालय से प्रमुख सचिव के पास जाएगी, जहां अंतिम मुहर लग जाएगी। प्रमुख सचिव की सहमति कोरम मानी जा रही है।

कर्मचारियों को मिलेगा हजारों रुपये एरियर

नए वेज का इंतजार कर रहे चीनी मिल कर्मियों के लिए सब्र का फल मीठा साबित होने वाला है। क्योंकि, अक्तूबर 2022 से अब तक का एरियर भी कर्मचारियों को देय होगा। करीब 90-90 हजार रुपये हर एक कर्मचारी को एरियर के रूप में मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी के 9 जिलों में योगी सरकार करने जा रही बड़ा काम, कैबिनेट से मिली मंजूरी
ये भी पढ़ें:इटावा में सबसे ठंडी रात, कडा़के की ठंड यूपी बेहाल, कई जिलों में स्कूल बंद

इंटक ने श्रमायुक्त को दी बधाई

इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व आईएनडीडब्लूएफ के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि श्रमायुक्त ने चीनी मिलकर्मियों की पीड़ा को बखूबी समझा। श्रमायुक्त के प्रयासों से वेज रिवीजन पर आम सहमति कमेटी की बैठक में बन सकी। कर्मचारियों के वेतन में 2149 रुपये महीने बढ़ोतरी होगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Sugar Mill
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |