UP Weather: ईरान से आ रहा है नया पश्चिमी विक्षोभ, आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

होली से पहले ही मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं। अब एक नए पश्चिमी विक्षोभ के 22 फरवरी को आने की संभावना है, जो ईरान की ओर से आएगा। इससे मौसम में फिर बदलाव होगा। अभी आसमान पूरी तरह साफ नहीं है तो ऐसे में तापमान सामान्य नहीं हो पा रहे हैं।

यूपी में होली से पहले ही मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं। अब एक नए पश्चिमी विक्षोभ के 22 फरवरी को आने की संभावना है, जो ईरान की ओर से आएगा। इससे मौसम में फिर बदलाव होगा। अभी आसमान पूरी तरह साफ नहीं है तो ऐसे में तापमान सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया। यह 28.5 से 28.4 डिग्री हो गया। रात के तापमान में वृद्धि हुई है। 12.8 से बढ़कर 13.6 डिग्री हो गया जो सामान्य है। तेज हवाएं चलने लगी हैं जो रात की सर्दी को फिर बढ़ाएंगी।

फरवरी माह में अपेक्षित विक्षोभ नहीं आए हैं और जो भी आए हैं, उनका व्यापक असर न तो पहाड़ों पर पड़ा है और न ही मैदानी क्षेत्र के इलाकों में। नए विक्षोभ का भी पता नहीं है कि कितना असरदार होगा। वैसे बंगाल की खाड़ी में मची उथल-पुथल से कुछ राज्यों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं, मेरठ समेत कई अन्य जिलों में शनिवार को मौसम ने अचानक तेवर बदल लिए हैं। सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। सुबह के समय ठंड भी अधिक महसूस की गई।

हालांकि दोपहर होते-होते मौसम ने करवट ली और तेज धूप निकल आई। धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। बाजारों और सड़कों पर सामान्य चहल-पहल देखने को मिली। वहीं सुबह के समय न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। शाम के समय फिर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। सुबह के कोहरे के कारण हाईवे और शहर की मुख्य सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। विशेषज्ञों ने वाहन चालकों को सतर्कता बरतने और फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी है। मौसम के इस बदलाव से चिकित्सक बच्चों व बड़ों पर बचाव की सलाह दे रहे हैं।

शुक्रवार को भी थी तीखी धूप वहीं, शुक्रवार की बात करें तो दिन में हल्के गर्म कपड़े पहनकर निकलने वालों की भी तीखी धूप ने मुश्किल बढ़ा दी। इसके पहले रात का पारा भी 3.1 डिग्री ज्यादा, 15 तक रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से ऐसा हुआ है। अब दो दिन पारा थोड़ा नीचे जाएगा लेकिन उसके बाद फिर बढ़ेगा।