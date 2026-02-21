यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर नया अपडेट, कल से चलेगा विशेष अभियान, बूथों पर जाएंगे डीएम

वोटर लिस्ट को लेकर नया अपडेट है। कल से यूपी में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे। इसको लेकर डीएम और ईआरओ बूथों पर निरीक्षण भी करेंगे।

यूपी की मतदाता सूची में नाम शामिल, संशोधन कराने और मृत व स्थानांतरित लोगों के नाम कटवाने के लिए रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक मौजूद रहेंगे। प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भरे जाएंगे। सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम व फोटो इत्यादि में संशोधन कराने के लिए फॉर्म-8 भरे जाएंगे। सभी बूथों पर डीएम व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेंगे। सभी राजनीतिक दलों की ओर से बनाए गए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी मतदाता सूची में लोगों का नाम जुड़वाने में मदद करेंगे।

विशेष अभियान में बीते 6 जनवरी को जारी की गई 12.55 करोड़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची भी लोगों को दिखाई जाएगी। वह यह देख सकेंगे कि सूची में उनका नाम है या नहीं। अगर नाम नहीं है तो वह तत्काल फॉर्म-6 भरेंगे। प्रदेश में 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भर सकेंगे। मतदाता बनने को ईसीआई नेट मोबाइल ऐप व पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता है। यह चौथा विशेष अभियान है, जो रविवार को चलाया जाएगा। पहले 11 जनवरी, 18 जनवरी व 31 जनवरी को विशेष अभियान चलाया गया था।

इलाहाबाद में सर्वाधिक 33 हजार बने नए वोटर मतदाता सूची से 11 लाख 56 हजार वोटर कम हुए तो अब तक दो लाख 23 हजार 283 ने नए वोटर बनने के लिए आवेदन भी कर दिया है। फॉर्म स्वीकार होने के बाद सभी का नाम इस बार प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल होगा। आलेख्य प्रकाशन के बाद जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो सर्वाधिक 32 हजार 692 नए आवेदन इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा में प्राप्त हुए हैं। जो लोग नए वोटर नहीं बन सके हैं और उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या फिर एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर को 18 वर्ष के होने वाली है वो रविवार को अपने बूथ पर जाकर नए वोटर बनने के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं।