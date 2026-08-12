पति की लाश को बाथरूम में दफनाने वाली रूबी के केस में नया अपडेट, मासूम बेटियों ने खोले राज

तीन जुलाई को आगरा के इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ था। इस मामले में पत्नी रूबी पर हत्या का आरोप लगाया था। शव घर के बाथरूम में दफन था। पुलिस ने मजदूरों को बुलाकर खुदाई कराई। बाथरूम के फर्श के नीचे कंकाल मिला था। अब रूबी की 14 वर्षीय और नौ वर्षीय बेटी ने भी मां के खिलाफ बयान दिए हैं।

आगरा के रेणुका धाम, दहतोरा (सिकंदरा) में पिछले दिनों पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफनाने वाली रूबी शर्मा के खिलाफ जल्द चार्जशीट पेश की जाएगी। दोनों मासूम बेटियों ने भी मां के खिलाफ बयान दिए हैं। शव पति सुरेंद्र शर्मा का ही था। इसकी पुष्टि के लिए पुलिस डीएनए जांच करा रही है। कोर्ट से इसकी अनुमति मिल गई है। मामले में पुलिस ने रूबी शर्मा के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं।

तीन जुलाई को सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ था। रूबी शर्मा के जेठ अनिल शर्मा ने सिकंदरा पुलिस को फोन कर बताया था कि उसके भाई सुरेंद्र शर्मा की हत्या हो चुकी है। पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया था। शव घर के बाथरूम में दफन होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने मजदूरों को बुलाकर खुदाई कराई। बाथरूम के फर्श के नीचे कंकाल मिला था। मौके से एक कड़ा और रुद्राक्ष की माला मिली थी। सुरेंद्र इन्हें पहना करता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि रूबी शर्मा पति की शराब पीने की लत से परेशान थी।

आरोप है कि पति नशे में उसके साथ मारपीट और अभद्रता करता था। सास को मिलने वाली पेंशन से घर चलता था। रूबी सिलाई का काम करती थी। उससे मिलने वाले रुपये भी सुरेंद्र छीन लिया करता था। पुलिस के मुताबिक इससे परेशान होकर रूबी ने उसकी खीर में नींद की गोलियां मिला दी थीं। सुरेंद्र शर्मा 18 मई से लापता था। 26 मई को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।

डीएनए जांच की इजाजत मिली इंस्पेक्टर सिकंदरा राजीव त्यागी ने बताया कि हत्यारोपी पत्नी जेल में है। विवेचना अंतिम चरण में है। कोर्ट ने डीएनए जांच की इजाजत दे दी है। बाथरूम से मिले कंकाल की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी। सुरेंद्र शर्मा की मां के खून के नमूने लिए जाएंगे। पुलिस ने विवेचना में सबसे पहले वादी अनिल शर्मा के बयान दर्ज किए। भाई और मां ने रूबी के खिलाफ बयान दिए हैं।

मासूम बेटियां भी मां के खिलाफ बोलीं सुरेंद्र की 14 वर्षीय और नौ वर्षीय बेटी ने भी मां के खिलाफ बयान दिए हैं। उन्होंने बताया कि 18 मई की सुबह मां ने ताऊ को फोन कर कहा था कि घर पुलिस आने वाली है। मां ने दादी और उन्हें घर के बाहर बैठा दिया था। घर पर बाहर से ताला लगा दिया था। उस समय पापा घर में थे। उन्हें लगा कि पापा सो रहे हैं। मां दादी और उन्हें ताऊ के साथ भेजकर चली गईं। कुछ दिन बाद मां भी ताऊ के घर आ गईं। घर लौटने पर बाथरूम ऊंचा मिला। मां से वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा अच्छा नहीं लगता था।

मजदूरों के भी बयान दर्ज पुलिस ने बाथरूम के फर्श पर प्लास्टर करने वाले मजदूरों के भी बयान दर्ज किए हैं। मिट्टी बेचने वाले के बयान भी लिए गए हैं। रूबी की जेठानी ने भी उसके खिलाफ बयान दिए हैं। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं। जल्द चार्जशीट पेश की जाएगी। डीएनए रिपोर्ट बाद में कोर्ट में दाखिल की जाएगी।