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केजीएमयू के डॉक्टरों से मारपीट में नया अपडेट, मेरठ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत 15 पर केस

Apr 07, 2026 10:50 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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मुकदमा चौक कोतवाली में केजीएमयू प्रवक्ता डॉ.केके सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि छात्र नेता ने समर्थकों के साथ डॉक्टरों और कर्मचारियों से मारपीट करने के साथ ही परिसर में जमकर हंगामा किया था। हूटर लगी गाड़ियां पूरे परिसर में घुमाई थी। इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

केजीएमयू के डॉक्टरों से मारपीट में नया अपडेट, मेरठ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत 15 पर केस

केजीएमयू के हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर-कर्मचारियों से मारपीट मामले में मेरठ स्थित चौधरी चरण सिह विवि के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष संजीत सिंह पटेल समेत 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा चौक कोतवाली में केजीएमयू प्रवक्ता डॉ.केके सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया है। छात्र नेता ने समर्थकों के साथ डॉक्टरों और कर्मचारियों से मारपीट करने के साथ ही परिसर में जमकर हंगामा किया था। हूटर लगी गाड़ियां पूरे परिसर में घुमाई थी। इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनका इलाज बाधित हुआ। घटना एक अप्रैल को हुई थी। दोबारा चार अप्रैल को कार्यपरिषद की बैठक के दौरान आरोपियों ने हंगामा किया था। इसके बाद डॉक्टरों और कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी।

लखनऊ निवासी उपकार हड्डी का ऑपरेशन कराने के बाद पहली अप्रैल को केजीएमयू की ओपीडी में फॉलोअप के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर की सलाह के बाद उनको घर ले जाने के लिए साथ आए तीमारदार गाड़ी निकाल रहे थे। इस बीच ट्रॉमा सेंटर जा रहे एक वरिष्ठ डॉक्टर ने गाड़ी जल्दी निकालने को कहा। यह बात तीमारदारों को नागवार गुजरी और फोन कर तीन से चार गाड़ियों में लोगों को बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी।

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केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विवि के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष संजीत सिंह पटेल साथियों और समर्थकों के साथ एक अप्रैल की शाम को कुलपति कार्यालय पहुंच गए। परिसर में कार्यपरिषद की अहम बैठक चल रही थी। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। विरोध पर मेडिकल स्टाफ से अभदद्रता की। कामकाज प्रभावित हो गया था। उसके बाद चार अप्रैल को फिर से संजीत अपने 15-20 समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंचे। केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद का पुतला फूंकने का प्रयास किया। विरोध पर अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ से अभद्रता कर हाथापाई करने लगे। हूटर लगी गाड़ियां परिसर में घुमाईं। उपद्रव की वजह से मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। वहीं, केजीएमयू प्रशासन ने पहले ही ऑर्थोपेडिक्स विभाग की घटना को गंभीरता से लेते हुए पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी थी।

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प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस का रवैया ढुलमुल था। आन्दोलन की चेतावनी के बाद पुलिस ने मंगलवार को संजीत और उनके 15 से 20 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने मांग की कि परिसर में उत्पात मचाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इन लोगों ने जानबूझकर परिसर की शांति और कानून व्यवस्था को भंग किया है।

क्या बोले पुलिस अधिकारी

पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि मेरठ स्थित चौधरी चरण सिह विवि के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष संजीत सिंह पटेल समेत 15 के खिलाफ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में केजीएमयू प्रशासन से सीसी फुटेज और वीडियो आदि भी मांगे गए हैं, जिससे हंगामे व मारपीट में शामिल अन्य लोगों को चिंह्नित किया जा सके।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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