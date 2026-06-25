यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान, सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले; देखें पूरी लिस्ट किसे क्या जिम्मेदारी
यूपी भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम घोषित कर दिया है। संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी है। 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है।
UP BJP new team: यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी है। जारी सूची में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। सूची में पीडीए की काट पर फोकस किया गया है।
नई टीम में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिंह, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, डॉ. कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।वही रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी प्रदेश महामंत्री बनाए गए।
ये प्रदेश मंत्री बने
जारी की गई नई सूची में विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मा, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान, रजनी पांडेय, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, यतेंद्र शर्मा और आकांक्षा सोनकर को प्रदेश मंत्री की नई जिम्मेदारी साधी गई है।
ये क्षेत्रीय अध्यक्ष बने
नई सूची में सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं। अब पश्चिम- नबाब सिंह नागर, ब्रज- पूरन लाल लोधी, कानपुर- राम किशोर साहू, अवध- अवधेश द्विवेदी, काशी- अशोक चौरसिया, गोरखपुर- विनोद राय को नया क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं।
इन्हें कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी
पंकज चौधरी की नई टीम में भारत दीक्षित, सह-मंत्री अतुल अवस्थी और लक्ष्मण सिंह नियुक्त किया गया है।
ये सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए
दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता, मनीष दीक्षित प्रदेश मीडिया संयोजक और हिमांशु राज पंडित प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए।
इनको युवा मोर्चा अध्यक्ष जिम्मेदारी
रोहित मिश्रा, पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश पाल, किसान मोर्चा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष अशोक रावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज कुशवाह और अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विद्याभूषण गोंड नियुक्त।
देखें पूरी लिस्ट किसे क्या जिम्मेदारी
भाजपा की 'मिशन मोड' तैयारी के रूप में देखा जा रहा
यूपी बीजेपी ने नई टीम की घोषणा के साथ आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश संगठन को नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। भाजपा ने अपनी प्रदेश टीम का भी विस्तार और पुनर्गठन किया है। प्रदेश नेतृत्व ने आगामी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी और युवाओं का तालमेल बिठाते हुए नई टीम की सूची जारी कर दी है। पार्टी के इस निर्णय को आने वाले चुनावों के लिए भाजपा की 'मिशन मोड' तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें