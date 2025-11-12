Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNew UP Assembly will be built on Sahara City land in Lucknow. measurement and survey are complete. LDA submits report
सहारा शहर की जमीन पर बनेगी नई यूपी विधानसभा? पैमाइश और सर्वे पूरा; LDAने शासन को भेजी रिपोर्ट

सहारा शहर की जमीन पर बनेगी नई यूपी विधानसभा? पैमाइश और सर्वे पूरा; LDAने शासन को भेजी रिपोर्ट

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में सहारा शहर की जमीन पर नई विधानसभा बनने की चर्चाएं को अब और तेज हैं। शासन के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सहारा शहर की जमीन की पैमाइश और सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है।

Wed, 12 Nov 2025 04:14 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नगर स्थित सहारा शहर की जमीन पर नई विधानसभा बनने की चर्चाओं को अब और बल मिल गया है। शासन के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सहारा शहर की जमीन की पैमाइश और सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

करीब एक महीने पहले नगर निगम ने सहारा शहर की लीज निरस्त की थी। तब से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर इस जमीन पर आगे क्या बनने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नई विधानसभा भवन के लिए करीब 200 एकड़ जमीन की तलाश में थी, जबकि सहारा शहर की कुल जमीन 245 एकड़ है। लोकेशन और आकार दोनों ही दृष्टि से यह स्थान इस परियोजना के लिए उपयुक्त माना जा रहा है।

शासन के निर्देश पर हुई नपाई

सूत्र बताते हैं कि पिछले महीने शासन ने एलडीए को मौखिक निर्देश दिए थे कि सहारा शहर की जमीन की नपाई की जाए और उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। एलडीए ने यह काम पूरा कर लिया है और अब रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि शासन इस रिपोर्ट के आधार पर भूमि उपयोग और भविष्य की परियोजना पर निर्णय लेगा।

खतौनी में पूरी जमीन एलडीए के नाम

एलडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सहारा शहर की कुल 245 एकड़ जमीन में से 130 एकड़ भूमि नगर निगम के पास थी, जिसे एलडीए ने नगर निगम को अन्य योजनाओं के बदले में दी थी। यह हस्तांतरण एक पत्र के आधार पर हुआ था, लेकिन दस्तावेजों में अब भी एलडीए का ही नाम दर्ज है। नगर निगम ने इस जमीन में से 170 एकड़ भूमि सहारा इंडिया को कालोनी बसाने के लिए लीज पर दी थी, जबकि एलडीए ने 75 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए लीज पर दी थी। शर्तों के उल्लंघन के चलते एलडीए ने पिछले साल और नगर निगम ने एक महीने पहले लीज को निरस्त कर दिया था। इसके बाद शासन ने जमीन की नपाई और सर्वे के निर्देश दिए थे।

कोर्ट में विवाद, अफसर साधे चुप्पी

लीज निरस्त होने के बाद एलडीए ने करीब एक साल पहले ही जमीन पर कब्जा ले लिया था। नगर निगम ने भी हाल ही में अपना कब्जा दर्ज कर लिया है। हालांकि, सहारा इंडिया ने इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन चूंकि अदालत से कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए नपाई और सर्वे की प्रक्रिया पर कोई कानूनी रोक नहीं रही। एलडीए के एक अधिकारी ने बताया कि जमीन की नपाई और सर्वे पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, अब आगे का निर्णय वहीं से लिया जाएगा।

चर्चा गर्म, पर आधिकारिक घोषणा नहीं

फिलहाल शासन की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अफसरों और स्थानीय राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार इस भूमि पर नई विधानसभा या उससे जुड़े प्रशासनिक भवनों के निर्माण की योजना बना रही है। गोमतीनगर के बीचोंबीच स्थित यह जमीन न केवल राजधानी के बीच में है बल्कि प्रमुख मार्गों से जुड़ी होने के कारण सरकारी परियोजनाओं के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी आदर्श मानी जा रही है। यदि सरकार वास्तव में इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो यह लखनऊ के शहरी नक्शे में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:ताकि बेईमानी कर सकें, बिहार एक्जिट पोल में NDA की बढ़त को अखिलेश ने बताया साजिश
ये भी पढ़ें:यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, रायबरेली, फतेहपुर के एआरटीओ समेत 11 पर मुकदमा
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |