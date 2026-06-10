रोडवेज चालक हत्याकांड में नया मोड़, मृतक रावेंद्र के खिलाफ ही 8 माह बाद नामजद FIR

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रोडवेज चालक हत्याकांड में नया मोड़ आया है। हत्यारोपी पक्ष की तहरीर पर दो नामजद और आठ अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मृतक रावेंद्र का नाम है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुंडेरा चुंगी में पेट्रोल पंप पर करीब आठ महीने पहले रोडवेज चालक हत्याकांड में नया मोड़ आया है। न्यायालय के आदेश पर हत्यारोपी पक्ष की तहरीर पर दो नामजद और आठ अज्ञात के खिलाफ धूमनगंज थाने में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। खास बात तो यह है कि रोडवेज चालक रावेंद्र पासी को भी नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसकी वारदात के समय की मौत हो गई थी।

पिछले साल 21 अक्टूबर को मुंडेरा चुंगी में पेट्रोप पंप पर रोडवेज के संविदा चालक रावेंद्र पासी की बाइक में तेल भरवाते समय अली, फैसल और उसके साथियों से कहासुनी हो गई थी। आरोपियों ने मारपीट के दौरान पत्थर से सिर पर हमला कर रावेंद्र की हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में सात सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपियों समेत अन्य को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। इधर, आरोपी अली व फैसल के नाना रसूलपुर मरियाडीह निवासी झरी ने थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।

सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी करीब आठ महीने बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश 9 जून 2026 को धूमनगंज पुलिस ने मृतक रावेंद्र के अलावा पिंटू यादव और आठ अज्ञात के खिलाफ लूट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में रावेंद्र समेत उसके साथियों पर अली व फैसल से मारपीट, मोबाइल, 1750 रुपये छीनने और बाइक को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद होने का दावा किया गया है। धूमनगंज थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी।