रोडवेज चालक हत्याकांड में नया मोड़, मृतक रावेंद्र के खिलाफ ही 8 माह बाद नामजद FIR
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रोडवेज चालक हत्याकांड में नया मोड़ आया है। हत्यारोपी पक्ष की तहरीर पर दो नामजद और आठ अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मृतक रावेंद्र का नाम है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुंडेरा चुंगी में पेट्रोल पंप पर करीब आठ महीने पहले रोडवेज चालक हत्याकांड में नया मोड़ आया है। न्यायालय के आदेश पर हत्यारोपी पक्ष की तहरीर पर दो नामजद और आठ अज्ञात के खिलाफ धूमनगंज थाने में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। खास बात तो यह है कि रोडवेज चालक रावेंद्र पासी को भी नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसकी वारदात के समय की मौत हो गई थी।
पिछले साल 21 अक्टूबर को मुंडेरा चुंगी में पेट्रोप पंप पर रोडवेज के संविदा चालक रावेंद्र पासी की बाइक में तेल भरवाते समय अली, फैसल और उसके साथियों से कहासुनी हो गई थी। आरोपियों ने मारपीट के दौरान पत्थर से सिर पर हमला कर रावेंद्र की हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में सात सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपियों समेत अन्य को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। इधर, आरोपी अली व फैसल के नाना रसूलपुर मरियाडीह निवासी झरी ने थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।
सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी
करीब आठ महीने बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश 9 जून 2026 को धूमनगंज पुलिस ने मृतक रावेंद्र के अलावा पिंटू यादव और आठ अज्ञात के खिलाफ लूट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में रावेंद्र समेत उसके साथियों पर अली व फैसल से मारपीट, मोबाइल, 1750 रुपये छीनने और बाइक को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद होने का दावा किया गया है। धूमनगंज थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी।
इटावा में चालक की हत्या कर ऑटो लूटने वाले तीन लोगों को उम्रकैद
वहीं इटावा में तीन साल पहले चालक की हत्या कर ऑटो लूटने वाले तीन लोगों को अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि बढ़पुरा क्षेत्र के गांव रमी का बर निवासी राम कुमार ने अपने बेटे अनमोल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि अनमोल 14 अगस्त 2023 को अपना ऑटो लेकर घर से निकला था। शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। काफी तलाशा गया लेकिन मिला नहीं। 15 अगस्त को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की। अगले दिन अनमोल का शव श्मशान घाट और चंबल पुल के बीच झाड़ियों में पड़ा मिला। घटनास्थल पर न तो ऑटो मिला और न ही अनमोल का मोबाइल फोन।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें