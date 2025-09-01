New township gets approval in Bareilly farmers will get compensation within 24 hours यूपी के इस जिले में नई टाउनशिप को मिली मंजूरी, किसानों को 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNew township gets approval in Bareilly farmers will get compensation within 24 hours

यूपी के इस जिले में नई टाउनशिप को मिली मंजूरी, किसानों को 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा

बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बीडीए की नई टाउनशिप के लिए किसानों और बीडीए के बीच सहमति बन गई है। सर्किल रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों के खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर मुआवजा भेज दिया जाएगा।

Dinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाताMon, 1 Sep 2025 11:12 PM
share Share
Follow Us on
यूपी के इस जिले में नई टाउनशिप को मिली मंजूरी, किसानों को 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा

यूपी के बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बीडीए की नई टाउनशिप के लिए किसानों और बीडीए के बीच सहमति बन गई है। सर्किल रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों के खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर मुआवजा भेज दिया जाएगा। बीडीए कार्यालय में सोमवार को उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कलापुर, बरकापुर, मुड़िया अहमदनगर, कुम्हरा, अडूपुरा जागीर, मोहनपुर उर्फ रामनगर के प्रधान और ग्रामीणों के साथ टाउनशिप को लेकर मंथन किया, जिसमें उनकी शंकाओं को दूर किया गया।

उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने बताया कि जिले में सर्किल रेट की पुनरीक्षित दरें एक अगस्त से लागू हैं। प्राधिकरण नई दरों के आधार पर रजिस्ट्री कराएगा, इसी के आधार पर मुआवजा तय किया गया है। बीडीए उपाध्यक्ष ने किसानों को आश्वस्त किया कि रजिस्ट्री होते ही 24 से 48 घंटे में आरटीजीएस से सीधे खातों में मुआवजा पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि नई टाउनशिप सिर्फ शहर का विस्तार नहीं, बल्कि क्षेत्र के किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम भी है।

वास्तविक स्थिति के अनुसार होगा भुगतान

बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि जिस किसान की भूमि लिंक मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी है और यदि उसकी कोई आपत्ति मिलती है तो उसकी जांच कराएंगे। भुगतान वास्तविक स्थिति के अनुसार ही किया जाएगा।

Bareilly News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |