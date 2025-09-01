यूपी के इस जिले में नई टाउनशिप को मिली मंजूरी, किसानों को 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा

बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बीडीए की नई टाउनशिप के लिए किसानों और बीडीए के बीच सहमति बन गई है। सर्किल रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों के खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर मुआवजा भेज दिया जाएगा।

यूपी के बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बीडीए की नई टाउनशिप के लिए किसानों और बीडीए के बीच सहमति बन गई है। सर्किल रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों के खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर मुआवजा भेज दिया जाएगा। बीडीए कार्यालय में सोमवार को उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कलापुर, बरकापुर, मुड़िया अहमदनगर, कुम्हरा, अडूपुरा जागीर, मोहनपुर उर्फ रामनगर के प्रधान और ग्रामीणों के साथ टाउनशिप को लेकर मंथन किया, जिसमें उनकी शंकाओं को दूर किया गया।

उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने बताया कि जिले में सर्किल रेट की पुनरीक्षित दरें एक अगस्त से लागू हैं। प्राधिकरण नई दरों के आधार पर रजिस्ट्री कराएगा, इसी के आधार पर मुआवजा तय किया गया है। बीडीए उपाध्यक्ष ने किसानों को आश्वस्त किया कि रजिस्ट्री होते ही 24 से 48 घंटे में आरटीजीएस से सीधे खातों में मुआवजा पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि नई टाउनशिप सिर्फ शहर का विस्तार नहीं, बल्कि क्षेत्र के किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम भी है।