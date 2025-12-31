Hindustan Hindi News
नए साल से कई ट्रेनों की नई टाइमिंग, कल से बदलाव, ज्यादातर समय से पहले आएंगी

Dec 31, 2025 11:46 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
नए साल से कई ट्रेनें नई समय सारिणी के अनुसार चलेंगी। इनमें ज्यादातर ट्रेनें पुराने टाइम टेबल की तुलना में कुछ पहले आएंगी और जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी मंडल के तहत संचालित दर्जनभर से ज्यादा गाड़ियों की समय सारिणी में बदलाव किया है। यह परिवर्तन पहली जनवरी से लागू होगा। जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बनारस-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस बनारस से तय समय सुबह 6.20 बजे के स्थान पर 6.15 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार उधना-दानापुर एक्सप्रेस बनारस से सुबह 4.55 बजे के स्थान पर 4.45 बजे जाएगी। प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस बनारस से सुबह 7.25 बजे के स्थान पर 7.03 बजे छूटेगी। डॉ. अंबेडकर नगर-कामाख्या एक्सप्रेस वाराणसी जं. से निर्धारित समय पूर्वाह्न 11.45 बजे के स्थान पर 11.25 बजे छूटेगी। बनारस-रांची एक्सप्रेस बनारस से शाम 3 बजे के स्थान पर दिन में 2.50 बजे चलेगी। बनारस-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस बनारस से शाम 3 बजे के स्थान पर दिन में 2.50 बजे प्रस्थान करेगी।

अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस वाराणसी जं. से रात 11.50 बजे के स्थान पर 11.35 बजे छूटेगी। मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन बापूधाम एक्सप्रेस बनारस से सुबह 6.05 बजे के स्थान पर 6.25 बजे रवाना होगी। बनारस-प्रयागराज रामबाग मेमू गाड़ी बनारस से सुबह 6.30 बजे के स्थान पर 6.40 बजे प्रस्थान करेगी।

वहीं वाराणसी सिटी-जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस वाराणसी सिटी से शाम 4.25 बजे के स्थान पर 4.40 बजे जाएगी। वाराणसी सिटी-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस सिटी स्टेशन दोपहर 2.05 बजे के स्थान पर 2 बजे प्रस्थान करेगी। वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस सुबह 11.45 बजे के स्थान पर 11.50 बजे प्रस्थान करेगी। बनारस-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस बनारस स्टेशन से सुबह 5.05 बजे के स्थान पर 4.55 बजे छूटेगी।

प्रमुख बदलाव

-प्रयागराज और कानपुर रूट पर प्रयागराज मंडल की 19 प्रमुख ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का बदलाव किया गया है। संगम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अब नए समय पर चलेंगी।

पूर्वोत्तर रेलवे (NER) की गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ जंक्शन से गुजरने वाली 107 ट्रेनों के समय में फेरबदल हुआ है।

नई समय सारिणी के अनुसार, लगभग 62 एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है, जिससे यात्रा समय में 5 से 20 मिनट तक की बचत होगी।

नए टाइम टेबल के साथ-साथ घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर आने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें वर्तमान में 1 से 12 घंटे तक की देरी से चल रही हैं।

सलाह

ट्रेनों का आधिकारिक समय रेलवे से जरूर चेक कर लें। रेलवे ने भी अपील की है कि यात्री घर से निकलने से पहले NTES ऐप या 139 नंबर पर अपनी ट्रेन का करंट स्टेटस और नया समय जरूर चेक कर लें।