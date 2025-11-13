Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNew technology has become a boon for women battling breast cancer, breasts are being reconstructed
ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए नई तकनीक बनी वरदान, फिर से बन रहे स्तन

संक्षेप: ब्रेस्ट कैंसर से उबरी महिलाओं में रिकंस्ट्रक्शन तकनीक आत्मविश्वास बढ़ा रही है। इससे दोबारा स्तन बनाए जा रहे हैं। मेदांता गुरुग्राम के डॉ. आदित्य अग्रवाल ने यह जानकारी वाराणसी में चार दिवसीय ‘एपिकॉन-2025’ में दी। यह भी कहा कि यह सर्जरी बेहद सफल भी है।

Thu, 13 Nov 2025 09:13 AMYogesh Yadav वाराणसी, कार्यालय संवाददाता
गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल के प्लास्टिक, एस्थेटिक्स एंड रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ. आदित्य अग्रवाल ने कहा कि अब ब्रेस्ट कैंसर से उबर चुकी महिलाओं के पेट का टिश्यू और चर्बी से नए स्तन बनाए जा रहे हैं, और यह तकनीक काफी सफल साबित हो रही है। वह बुधवार को वाराणसी में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर (टीएफसी) में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया के चार दिवसीय 59वें वार्षिक अधिवेशन ‘एपिकॉन-2025’ में व्याख्यान दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि पुनर्निर्मित ब्रेस्ट पूरी तरह प्राकृतिक होता है और उम्र के साथ शरीर के अन्य हिस्सों की तरह स्वाभाविक रूप से बदलता है। एब्डोमिनल टिश्यू का उपयोग कर ब्रेस्ट बनाने से न केवल अतिरिक्त चर्बी हटती है, बल्कि शरीर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि अब युवतियों में ब्रेस्ट मॉडिफिकेशन का चलन बढ़ा है। यह प्रवृत्ति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से बढ़ रही है। कई युवतियां ब्रेस्ट छोटा या बड़ा कराने के लिए आती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनर्निर्मित ब्रेस्ट से फीडिंग संभव नहीं है, लेकिन आकार में बदलाव की सर्जरी के बाद यह संभव रहता है। उन्होंने कहा कि अब केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी ब्रेस्ट सर्जरी करा रहे हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है

डॉ. आदित्य अग्रवाल ने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर से उबर चुकी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ ही उनके जीवन की गुणवत्ता को भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है। उन्होंने बताया कि यह सर्जरी केवल कॉस्मेटिक या सौंदर्य संबंधी विकल्प नहीं है, बल्कि समग्र कैंसर उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया में लगभग सात से आठ लाख रुपये तक का खर्च आता है।

नाक ऊंची कराने लिए भी हो रही सर्जरी

मुंबई स्थित केएम हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. कपिल श्रीनिवास अग्रवाल ने बताया कि कई लोगों की नाक टेढ़ी, चिपटी या आकार में बड़ी होती है, जिसे सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चिपटी नाक को सीधा और ऊंचा करने के लिए पसली की लगभग चार से पांच सेंटीमीटर हड्डी ली जाती है और उसे नाक पर फिट किया जाता है। यदि नाक कम चिपटी होती है तो इसके लिए कान की हड्डी का उपयोग किया जाता है। डॉ. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से मरीज की पसली या कान पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में इस सर्जरी का खर्च लगभग पांच से दस हजार रुपये तक होता है, जबकि निजी अस्पतालों में यह करीब एक लाख रुपये तक पहुंचता है।

घाव सुखाने में हाइपरबेरिक थेरेपी कारगर

वाराणसी। एम्स ऋषिकेश के प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. विशाल मागो ने कहा कि हादसे के बाद बने जख्म और अन्य घावों को जल्दी भरने में हाइपरबेरिक थेरेपी बेहद प्रभावी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस थेरेपी पर किए गए एक अध्ययन में 72 मरीजों को शामिल किया गया। मरीजों को सप्ताह में पांच दिन तक यह थेरेपी दी गई, जिसे घाव की स्थिति के आधार पर आगे बढ़ाया गया। प्रो. मागो ने बताया कि अध्ययन में पाया गया कि हाइपरबेरिक थेरेपी से घाव तेजी से भरते हैं और मरीज कम समय में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं।