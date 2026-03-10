Hindustan Hindi News
साइबर ठगी के शिकार लोगों को इस नई SOP से मिलेगी राहत, रकम वापस पाना होगा आसान

Mar 10, 2026 06:22 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
Cyber Crime News: साइबर ठगी के लोगों को अपनी रकम वापस करने के लिए अब ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की नई एसओपी जारी होने के बाद अब 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी की रकम की वापसी के लिए भी पीड़ितों को वापस किया जा सकेगा। इससे पीड़ित को लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। 

Cyber Crime News: तकनीक के विस्तार के साथ ही साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी के शिकार लोगों को कई बार मामले के खुलासे के बाद भी अपनी रकम वापस पाने के लिए तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब साइबर जालसाजी के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने नई एसओपी (Standard Operating Procedures-SOPs) जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी की रकम को बिना कोर्ट की अनुमति के ही पीड़ित को वापस किया जा सकेगा। इससे पहले छोटी रकम की वापसी के लिए भी पीड़ितों को लंबे समय तक अदालत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर जारी इस नई एसओपी का उद्देश्य साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को जल्द राहत दिलाना है। अब यदि किसी व्यक्ति के साथ 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी होती है और जांच में मामला सही पाया जाता है तो संबंधित एजेंसियां बिना न्यायालय की अनुमति के रकम रिलीज कर सकेंगी। इससे पीड़ितों को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

शिकायत मिलते ही फ्रीज कर दिया जाता है खाता

बता दें कि साइबर जालसाजी की शिकायत मिलने के बाद संबंधित बैंक खाते को तुरंत फ्रीज कर देता है ताकि रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सके। हालांकि पहले फंड रिलीज करने या खाते को अनफ्रीज करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी होता था। अब नई गाइडलाइन के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जिन बैंक खातों को जांच के दौरान फ्रीज किया जाता है, उन्हें अधिकतम 90 दिन में अनफ्रीज कर दिया जाएगा। साइबर ठगी के शिकार होने वाले लोगों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है।

क्या बोले साइबर कमांडो

गोरखपुर जोन के साइबर कमांडो उपेंद्र सिंह ने बताया कि नई गाइडलाइन के हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे लोगों की रकम वापसी आसान हो गई है। पहले छोटी रकम के लिए भी खाता फ्रीज कराने के बाद लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई गाइडलाइन के बाद लोग आसानी से अपनी रकम वापस पा सकेंगे।

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

