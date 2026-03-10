साइबर ठगी के शिकार लोगों को इस नई SOP से मिलेगी राहत, रकम वापस पाना होगा आसान

Cyber Crime News: साइबर ठगी के लोगों को अपनी रकम वापस करने के लिए अब ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की नई एसओपी जारी होने के बाद अब 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी की रकम की वापसी के लिए भी पीड़ितों को वापस किया जा सकेगा। इससे पीड़ित को लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा।

Cyber Crime News: तकनीक के विस्तार के साथ ही साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी के शिकार लोगों को कई बार मामले के खुलासे के बाद भी अपनी रकम वापस पाने के लिए तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब साइबर जालसाजी के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने नई एसओपी (Standard Operating Procedures-SOPs) जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी की रकम को बिना कोर्ट की अनुमति के ही पीड़ित को वापस किया जा सकेगा। इससे पहले छोटी रकम की वापसी के लिए भी पीड़ितों को लंबे समय तक अदालत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर जारी इस नई एसओपी का उद्देश्य साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को जल्द राहत दिलाना है। अब यदि किसी व्यक्ति के साथ 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी होती है और जांच में मामला सही पाया जाता है तो संबंधित एजेंसियां बिना न्यायालय की अनुमति के रकम रिलीज कर सकेंगी। इससे पीड़ितों को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

शिकायत मिलते ही फ्रीज कर दिया जाता है खाता बता दें कि साइबर जालसाजी की शिकायत मिलने के बाद संबंधित बैंक खाते को तुरंत फ्रीज कर देता है ताकि रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सके। हालांकि पहले फंड रिलीज करने या खाते को अनफ्रीज करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी होता था। अब नई गाइडलाइन के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जिन बैंक खातों को जांच के दौरान फ्रीज किया जाता है, उन्हें अधिकतम 90 दिन में अनफ्रीज कर दिया जाएगा। साइबर ठगी के शिकार होने वाले लोगों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है।