250 पहिया वाले बाहुबली ट्रक को लेकर बनेगा नया रास्ता, लखीमपुर में प्रशासन ने शुरू किया काम
200 टन वजनी विशालकाय वैक्यूम वेसल को लेकर आ रहे बाहुबली ट्रक को लखीमपुर में सही सलामत पहुंचाने के लिए प्रशासन एक्टिव हो गया। ट्रक की राह में किसी तरह की कोई परेशान न आए इसके लिए प्रशासन नया रास्ता बना रहा है।
Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर जिले की कुंभी स्थित बलरामपुर चीनी मिल में एशिया से मंगाए गए पहले बायो-पॉलिमर प्लांट की स्थापना के लिए 200 टन वजनी विशालकाय वैक्यूम वेसल मशीन लाई जा रही है। जल्द ही 250 पहियों वाला ये विशेष हाइड्रोलिक ट्रक खीरी पहुंचने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस ट्रक को देखने के लिए ग्रामीणों में काफी उत्सुकता है। ओड़िशा के रास्ते 200 टन वजनी को ला रहे इस ट्रक को निकालने के लिए कई जगहों पर नए रास्ते बनाने पड़े हैं। बिहार में पुल तक तोड़ना पड़ गया। अब बलरामपुर से ट्रक निकल चुका है जो जल्द ही लखीमपुर पहुंच सकता है। ट्रक को सही सलामत निकालने के लिए लखीमपुर प्रशासन एक्टिव हो गया है।
ट्रक के मार्ग में किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए नया रास्ता बनाया जाएगा। भारी-भरकम मशीन की राह आसान करने के लिए लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर पड़ने वाले स्मृति द्वारों और साइनेज बोर्डों को क्रेन की मदद से हटाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। मार्ग में पड़ने वाले गांव आंवल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनीराम मिश्र स्मृति द्वार, भीखमपुर कस्बे में अमर शहीद पंडित राजनारायण मिश्रा स्मृति द्वार और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामकुमार वर्मा स्मृति द्वार सहित सड़क किनारे लगे बोर्ड हटाए जा रहे हैं, ताकि वाहन बिना किसी बाधा के कुंभी पहुंच सके।
200 वजनी वेसल लेकर आ रहा बाहुबली ट्रक
करीब 200 टन वजनी, 100 फीट लंबी और 20 फीट से अधिक ऊंची इस वैक्यूम वेसल बॉयलर मशीन को 20 विशेष ट्रॉलियों से जुड़े 250 पहियों वाले हाइड्रोलिक मल्टी-एक्सल ट्रक के जरिए लाया जा रहा है। विशाल आकार के इस वाहन की आवाजाही को लेकर प्रशासन और मिल प्रबंधन की ओर से मार्ग पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।
श्रावस्ती में दिखा 250 पहियों का महाबली ट्रक
ओडिशा के पारादीप पोर्ट से रवाना हुआ 250 पहियों वाला देश का दुर्लभ महा-ट्रेलर दो जिले में श्रावस्ती जिले में दाखिल हुआ। इस विशालकाय ट्रेलर पर करीब 100 फीट लंबा व 200 टन वजनी इंडस्ट्रियल वैक्यूम बायलर लदा हुआ है। चीनी मिल और एथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए यह वेसल लखीमपुर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा से चलकर यह काफिला झारखंड व बिहार पार करते हुए चंदौली व बलरामपुर के रास्ते श्रावस्ती तक पहुंचा है। इस 250 पहियों वाले रोड मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखने के लिए हाईवे पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। ट्रेलर की विशाल ऊंचाई और चौड़ाई के चलते रास्ते भर बिजली के हाईटेंशन तार, केबल और साइनबोर्ड हटाने पड़ रहे हैं। विशाल वेसल के सुरक्षित आवागमन व जाम से निपटने के लिए जिला प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस लगातार निगरानी रख रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।