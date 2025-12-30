Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNew revelations emerge from transactions involving Shubham, Alok, and Amit in the cough syrup case; ED uncovers clues
कफ सिरप केस में शुभम, आलोक और अमित के लेनदेन से नया खुलासा, ईडी के हाथ लगे सुराग

कफ सिरप केस में शुभम, आलोक और अमित के लेनदेन से नया खुलासा, ईडी के हाथ लगे सुराग

संक्षेप:

यूपी में कोडीयुक्त कफ सिरप केस में शुभम, आलोक और अमित के लेनदेन से नया खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि सिरप की सप्लाई सबसे ज्यादा वाराणसी और धनबाद की दवा कम्पनियों से हुई है। दस्तावेजों में यह कम्पनियां आलोक व अमित टाटा और उनके रिश्तेदारों के नाम बताई जा रही हैं।

Dec 30, 2025 05:55 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
युपी में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में ईडी के हाथ एक के बाद एक नए सुराग हाथ लग रहे हैं। शुभम, आलोक और अमित के लेनदेन से नया खुलासा है। अब खुलासा हुआ है कि सिरप की सप्लाई सबसे ज्यादा वाराणसी और धनबाद की दवा कम्पनियों से हुई है। दस्तावेजों में यह कम्पनियां आलोक व अमित टाटा और उनके रिश्तेदारों के नाम बताई जा रही हैं। ईडी को कम्पनियों के बैंक खातों और जीएसटी विभाग से इस सम्बन्ध में कई साक्ष्य मिले हैं। दोनों के नाम से बनी कम्पनियों में कई दस्तावेज फर्जी भी पाए गए थे।

ईडी ने कम्पनी के दस्तावेजों में दिखाए गए निदेशक व अन्य अधिकारियों के नाम व पते का ब्योरा भी लिया है। इनमें अधिकतर एक दूसरे के रिश्तेदार ही हैं। ईडी जल्दी ही इन सभी से पूछताछ करेगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों की स्थानों से पश्चिम बंगाल व नेपाल सीमा तक अलग-अलग लोगों को सिरप की बोतलें सप्लाई की गई। फिर वहां से मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल से जुड़े लोगों की मदद से इन सिरप की बोतलों को सीमा पार पहुंचाया गया। इससे ही इस गिरोह को करोड़ों रुपये का मुनाफा हुआ।

चार दिन में पांच अलग-अलग खातों में गई रकम

ईडी के मुताबिक जब भी किसी दवा कम्पनी के खाते में बड़ी रकम जमा हुई तो वह चार दिन में ही पांच अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। फिर इन खातों से इस रकम को निकाल कर लोगों तक पहुंचाया गया। इसमें भी गिरोह के कई एजेन्ट लगते थे। इन सबका ब्योरा ईडी ने जुटाया है।

एसआईटी भी जुटा रही खातों का ब्योरा

इस प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी विवेचकों से खातों का ब्योरा मांगा है। एसटीएफ की जांच में भी शुभम, आलोक सिंह व अमित टाटा के कई खातों का पता चला था। इन सबके लेन-देन के आधार पर ही कई और लोगों को एसआईटी ने भी रडार पर लिया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Cough Syrup
