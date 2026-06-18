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लेखा कार्यालय में करोड़ों के गबन में सीबीआई की एंट्री के बाद नए खुलासे, दोस्तों को भेजी थी रकम

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा कार्यालय में करोड़ों के गबन में सीबीआई की एंट्री के बाद नए खुलासे हुए हैं। लेखाकर्मियों के मित्रों-रिश्तेदारों के खातों में भेजी रकम जाती थी।

लेखा कार्यालय में करोड़ों के गबन में सीबीआई की एंट्री के बाद नए खुलासे, दोस्तों को भेजी थी रकम

यूपी के के अमेठी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा कार्यालय में शिक्षकों के भुगतान के नाम पर हुए करोड़ों रुपये के गबन मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद नए-नए खुलासे सामने आने लगे हैं। यह तथ्य सामने आया है कि लेखा कार्यालय में तैनात लेखा लिपिक मनोज कुमार मालवीय की पकड़ पूरे कार्यालय पर थी और भुगतान संबंधी अधिकांश कार्य उसके इशारे पर संचालित होते थे।

वर्ष 2023 में आउटसोर्सिंग कर्मी शिवम पांडेय को विधिवत आदेश के माध्यम से लेखा कार्यालय में अटैच किया गया था, जबकि दूसरा आउटसोर्सिंग कर्मी अभिषेक बिना किसी लिखित आदेश या अटैचमेंट के ही लेखा संबंधी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। दोनों पर भुगतान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आरोप हैं। इसके साथ ही दोनों शिक्षकों को भी किसी भी आदेश से नहीं संबद्ध किया गया था। शिक्षक श्रवण द्विवेदी और शैलेश शुक्ला व्यक्तिगत रूप से लेखा कार्यालय से संपर्क करके काम करते थे। दोनों के ही खाते में ठीक-ठाक राशि भेजी गई है। इसके साथ ही उनके नजदीकी लोगों की खाते में भी पैसा ट्रांसफर हुआ है।

बेहद सुनियोजित था तरीका

जांच में सामने आया है कि गबन का तरीका बेहद सुनियोजित था। जिन शिक्षकों के एरियर, वेतन अंतर या अन्य देयकों का भुगतान लंबित रहता था, बिलों में उनका नाम दर्शाया जाता था। लेकिन बैंक खाते के स्थान पर कार्यालय में कार्यरत कर्मियों, उनके मित्रों और रिश्तेदारों के खाते दर्ज कर दिए जाते थे। भुगतान होने के बाद संबंधित खातों से धनराशि निकालकर आपस में बांट ली जाती थी। गौरीगंज पुलिस की विवेचना में यह तथ्य भी सामने आया था कि आरोपी शिवम पांडेय ने अपनी चाची समेत कई रिश्तेदारों के खातों में धनराशि ट्रांसफर कराई थी। इसके अलावां कुछ अन्य करीबी लोगों के खातों में भी रकम भेजी गई। जांच एजेंसियों को कुशीनगर जनपद की दो फर्मों के खातों में भी संदिग्ध भुगतान के साक्ष्य मिले हैं। माना जा रहा है कि हर महीने लाखों रुपये इसी तरीके से निकाले जाते रहे और लंबे समय तक यह खेल चलता रहा।

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सवालों के घेरे में वरिष्ठ कोषाधिकारी की भूमिका

मामले में वरिष्ठ कोषाधिकारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। उस दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी रामेंद्र शर्मा के पास वित्त एवं लेखाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार था। भुगतान संबंधी बिलों के परीक्षण और अनुमोदन में उनके हस्ताक्षर अनिवार्य थे। बाद में कोषाधिकारी के रूप में भी उन्हें बिलों की जांच करनी होती थी। लेकिन जांच एजेंसियां यह पड़ताल कर रही हैं कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताएं होने के बावजूद किसी स्तर पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की गई। अब सीबीआई की जांच में भुगतान प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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