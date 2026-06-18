लेखा कार्यालय में करोड़ों के गबन में सीबीआई की एंट्री के बाद नए खुलासे, दोस्तों को भेजी थी रकम

यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा कार्यालय में करोड़ों के गबन में सीबीआई की एंट्री के बाद नए खुलासे हुए हैं। लेखाकर्मियों के मित्रों-रिश्तेदारों के खातों में भेजी रकम जाती थी।

यूपी के के अमेठी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा कार्यालय में शिक्षकों के भुगतान के नाम पर हुए करोड़ों रुपये के गबन मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद नए-नए खुलासे सामने आने लगे हैं। यह तथ्य सामने आया है कि लेखा कार्यालय में तैनात लेखा लिपिक मनोज कुमार मालवीय की पकड़ पूरे कार्यालय पर थी और भुगतान संबंधी अधिकांश कार्य उसके इशारे पर संचालित होते थे।

वर्ष 2023 में आउटसोर्सिंग कर्मी शिवम पांडेय को विधिवत आदेश के माध्यम से लेखा कार्यालय में अटैच किया गया था, जबकि दूसरा आउटसोर्सिंग कर्मी अभिषेक बिना किसी लिखित आदेश या अटैचमेंट के ही लेखा संबंधी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। दोनों पर भुगतान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आरोप हैं। इसके साथ ही दोनों शिक्षकों को भी किसी भी आदेश से नहीं संबद्ध किया गया था। शिक्षक श्रवण द्विवेदी और शैलेश शुक्ला व्यक्तिगत रूप से लेखा कार्यालय से संपर्क करके काम करते थे। दोनों के ही खाते में ठीक-ठाक राशि भेजी गई है। इसके साथ ही उनके नजदीकी लोगों की खाते में भी पैसा ट्रांसफर हुआ है।

बेहद सुनियोजित था तरीका जांच में सामने आया है कि गबन का तरीका बेहद सुनियोजित था। जिन शिक्षकों के एरियर, वेतन अंतर या अन्य देयकों का भुगतान लंबित रहता था, बिलों में उनका नाम दर्शाया जाता था। लेकिन बैंक खाते के स्थान पर कार्यालय में कार्यरत कर्मियों, उनके मित्रों और रिश्तेदारों के खाते दर्ज कर दिए जाते थे। भुगतान होने के बाद संबंधित खातों से धनराशि निकालकर आपस में बांट ली जाती थी। गौरीगंज पुलिस की विवेचना में यह तथ्य भी सामने आया था कि आरोपी शिवम पांडेय ने अपनी चाची समेत कई रिश्तेदारों के खातों में धनराशि ट्रांसफर कराई थी। इसके अलावां कुछ अन्य करीबी लोगों के खातों में भी रकम भेजी गई। जांच एजेंसियों को कुशीनगर जनपद की दो फर्मों के खातों में भी संदिग्ध भुगतान के साक्ष्य मिले हैं। माना जा रहा है कि हर महीने लाखों रुपये इसी तरीके से निकाले जाते रहे और लंबे समय तक यह खेल चलता रहा।