मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी में लाश मिलने के मामले में नया खुलासा, किया गया था कत्ल

संक्षेप: मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी से 6 अक्टूबर को एक व्यक्ति का शव मिला था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज समेत पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। शासन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.राजेश बरनवाल को हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था। इस केस की मानीटरिंग अब एसपी संजीव सुमन खुद कर रहे हैं। 

Wed, 15 Oct 2025 11:35 AMAjay Singh संवाददाता, देवरिया
मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी में लाश मिलने के मामले में नया खुलासा, किया गया था कत्ल

यूपी के देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पानी की टंकी में मिले महाराष्ट्र के केमिकल फैक्ट्री के मालिक के शव के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि के बाद कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को अज्ञात के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया। नाक-मुंह दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले की मानीटरिंग अब एसपी संजीव सुमन खुद कर रहे हैं। सीओ सिटी के नेतृत्व में एसओजी, सर्विलांस समेत पांच टीमें लगाई गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी से 6 अक्टूबर को एक व्यक्ति का शव मिला था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज समेत पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। लापरवाही मिलने पर शासन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.राजेश बरनवाल को हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था। काफी प्रयास के बाद शव की शिनाख्त अशोक गावंडे निवासी आदित्य विश्व कॉम्प्लेक्स चंद्रोदय कॉम्प्लेक्स के सामने कुलगांव ठाणे महाराष्ट्र के रूप में हुई।

अशोक महाराष्ट्र में केमिकल कंपनी के मालिक थे। इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। एसओजी, सर्विलांस समेत पांच टीमें लगातार इस पर कार्य कर रही हैं। कोतवाली पुलिस के बुलाने पर गोरखपुर के हुमायूपुर के रहने अशोक के साले प्रफुल्ल अपने दो साथियों के साथ सदर कोतवाली पहुंचे और कोतवाल विनोद कुमार सिंह से मुलाकात की। कोतवाल ने आधे घंटे तक उनसे बातचीत करने के साथ ही उनका बयान भी दर्ज किया। प्रफुल्ल की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर हत्या कर शव छुपाने की नियत से पानी की टंकी में डालने का केस दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस को कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस इस घटना का जल्द पर्दाफाश कर देगी।

एसओजी और कोतवाल एक बार फिर पहुंचे मेडिकल कालेज

घटना की मानीटरिंग एसपी द्वारा खुद करने के चलते पुलिस अधिकारी लगातार एक-एक बिंदु की जांच कर रहे हैं। आधी रात को एक बार फिर सीओ मेडिकल कालेज पहुंचे और वहां की स्थिति देखी। जबकि दिन में कोतवाल विनोद कुमार सिंह और एसओजी टीम एक बार फिर मेडिकल कालेज पहुंच जानकारी लिए।

पुलिस ने मेडिकल कालेज प्रशासन से फिर मांगा रिकार्ड

मेडिकल कालेज प्रशासन से मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने मेडिकल कालेज के सर्जिकल वार्ड में 27 सितंबर व 28 सितंबर को कितने नए मरीज भर्ती किए गए। इसकी जानकारी मांगी है। 27 सितंबर को नया पांच मरीज, 28 सितंबर को नया छह मरीज भर्ती कराए गए। 27 सितंबर को 11 व 28 सितंबर को कुल 12 मरीज भर्ती थे।

अशोक के वार्ड में भर्ती मरीजों से भी पुलिस करेगी पूछताछ

अशोक के बेड के आसपास भर्ती मरीज व उनके तीमारदारों से भी पूछताछ पुलिस करेगी। उनका भी रिकार्ड पुलिस ने मांगा है। रिकार्ड मिलने के बाद पुलिस उनके घर पहुंच कर अशोक के बारे में जानकारी लेगी और कड़ी से कड़ी जोड़ने का कार्य करेगी।

आखिरकार क्यों की गई अशोक की हत्या? पुलिस के लिए पहेली

महाराष्ट्र के केमिकल फैक्ट्री के मालिक अशोक की हत्या का राज की तह में अभी भी पुलिस ठीक से नहीं पहुंच पाई है। आखिरकार अशोक की हत्या क्यों की गई? इसका सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। ऐसे पुलिस तीन बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। जिसमें एक बिंदु यह भी है कि मेडिकल कालेज के छत पर जाने के दौरान उन्होंने कोई गतिविधि देख ली थी? इसलिए उनकी हत्या कर शव छुपा दिया गया। इसके अलावा दो अन्य बिंदु हैं। जिस पर मोबाइल काल डिटेल खंगाल रही है और लोगों से नेटवर्क जोड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो घटना का पर्दाफाश चौकान्ने वाला हो सकता है।

आज पत्नी का है मुंबई का टिकट, पुलिस दर्ज करेगी बयान

हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस अब अशोक की पत्नी अनीता का भी बयान दर्ज करेगी। हालांकि बुधवार को अनीता का महाराष्ट्र जाने का टिकट है। मंगलवार को अनीता को देवरिया आना था, लेकिन पति के निधन के बाद वह परेशान हैं और उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई है। जिसके चलते वह देवरिया नहीं आई। पुलिस विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि अगर अनीता देवरिया बयान दर्ज कराने नहीं आती है तो पुलिस खुद बयान दर्ज करने के लिए जाएगी।

