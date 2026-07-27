यूपी के इस इलाके में बिजली चोरी का नया रिकार्ड, बड़े चेकिंग अभियान की तैयारी

उत्तर प्रदेश में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े चेकिंग अभियान की तैयारी हो रही है। विभाग की पड़ताल में कई ऐसे इलाके मिले हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में बिजली चोरी हो रही है। कुछ इलाकों में तो 80 से 90 प्रतिशत तक बिजली चोरी हो रही है।

उत्तर प्रदेश में सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कई इलाकों में बिजली चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। संगम नगरी के एक इलाके में तो बिजली चोरी ने रिकॉर्ड ही बना दिया है। यहां पर लाइन लॉस 90 प्रतिशत के पार पहुंच गया है। इसका सीधा असर ईमानदारी से बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। उन्हें बार-बार फॉल्ट, ओवरलोडिंग और बाधित आपूर्ति का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, कई ऐसे इलाके मिले हैं जहां 70 प्रतिशत से ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। एक इलाके में 83 प्रतिशत से ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। ऐसे में अब बड़ा अभियान चलाने की तैयारी हो रही है।

कहां कितनी बिजली चोरी विद्युत वितरण उपखंड खुसरोबाग की जून-2026 की फीडरवार ऊर्जा लेखा रिपोर्ट में बैदनटोला फीडर पर 90.14 प्रतिशत लाइन लॉस दर्ज किया गया है। दायराशाह अजमल फीडर पर 83.67 प्रतिशत तो कटाजू रोड फीडर पर 76.92 और डफरिन फीडर पर 73.91 प्रतिशत लाइन लॉस मिला है। विभाग का मानना है कि इतनी अधिक हानि का मुख्य कारण बिजली चोरी, मीटर बाईपास, कटिया कनेक्शन, गलत टैगिंग और अनधिकृत बिजली उपयोग है।

इन इलाकों में 34 से 66 प्रतिशत बिजली लॉस रिपोर्ट के अनुसार, खुसरोबाग न्यू उपखंड का औसत लाइन लॉस 66.10 प्रतिशत है, जबकि ओल्ड उपखंड का औसत 34.60 प्रतिशत और पूरे उपखंड का औसत 50.89 प्रतिशत दर्ज किया गया है। बैदनटोला और दायराशाह अजमल जैसे क्षेत्रों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। एसडीओ न्यू खुसरोबाग अनिल यादव ने बताया कि बैदनटोला क्षेत्र में सबसे अधिक बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यालय ने 90 प्रतिशत से अधिक लाइन लॉस वाले फीडर को लेकर नोटिस जारी किया है और संबंधित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

अब चलेगा बड़ा चेकिंग अभियान बिजली विभाग ने चेतावनी दी है कि उच्च लाइन लॉस वाले फीडरों पर लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान बिजली चोरी, मीटर बाईपास या अनधिकृत कनेक्शन मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, भारी जुर्माना लगाने और तत्काल बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल मीटर से ही बिजली का उपयोग करें, कटिया या मीटर बाईपास से बचें, आवश्यकता होने पर लोड वृद्धि और विधा परिवर्तन कराएं तथा समय पर बिजली बिल जमा करें।

रात में छापेमारी की तैयारी