अब 50, 25 और 10 हजार लगेगी सिक्योरिटी मनी, HC में वकीलों के चैंबर अलॉटमेंट की नई दरें जारी
हाईकोर्ट एडवोकेट्स चैंबर्स एंड पार्किंग रूल्स 2026 की अनुसूची-पांच के तहत प्रस्तावित सिक्योरिटी डिपॉजिट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। महासचिव संतोष कुमार मिश्र के अनुसार बैठक में हाईकोर्ट बार और एडवोकेट्स एसोसिएशन के दाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के चैंबर आवंटन को लेकर चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। गुरुवार को आवंटन समिति की बैठक में हाईकोर्ट एडवोकेट्स चैंबर्स एंड पार्किंग रूल्स 2026 की अनुसूची-पांच के तहत प्रस्तावित सिक्योरिटी डिपॉजिट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। बहुमंजिला पार्किंग बिल्डिंग में एडवोकेट चैंबरों के लिए सिक्योरिटी मनी में खासी कमी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में महानिबंधक कार्यालय की ओर से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ सीपी उपाध्याय और महासचिव संतोष कुमार मिश्र को आधिकारिक पत्र जारी कर सूचित किया गया है।
महासचिव संतोष कुमार मिश्र के अनुसार बैठक में हाईकोर्ट बार और एडवोकेट्स एसोसिएशन के दाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। संशोधित अनुसूची-पांच के तहत नई सिक्योरिटी डिपॉजिट मुख्य आवंटी की 75 हजार रुपये को घटाकर 50 हजार, सह आवंटी की 30 हजार रुपये को कम करके 25 हजार और 10 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी को घटाकर पांच हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। चैंबर आवंटन संघर्ष समिति के संयोजक राजेश खरे ने इसका स्वागत करते हुए बार पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं को बधाई दी है।
पार्किंग, चैंबर रूल्स 2026 पर सरकार से जवाब मांगा
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स पार्किंग और चैंबर रूल्स 2026 पर प्रदेश सरकार और महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है। प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव वित्त को इस मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने विक्टिम एडवोकेट्स स्ट्रगल कमेटी और विजय प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है।
विक्टिम एडवोकेट्स स्ट्रगल कमेटी और विजय प्रताप सिंह की इस याचिका में नए चैंबर और पार्किंग बिल्डिंग के मेंटेनेंस का सवाल उठाया गया है। कहा गया कि जिस तरह एडवोकेट जनरल बिल्डिंग और हाईकोर्ट के अन्य भवनों का मेंटेनेंस राज्य सरकार कर रही है, एडवोकेट्स बिल्डिंग को भी स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेनेंस करना चाहिए। ऐसा न करना भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं को अत्यधिक आर्थिक मजबूरी में डालने वाले प्रावधानों पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। कहा गया है कि कोई भी आर्थिक प्रावधान अधिवक्ताओं को बिजनेस और कामर्स की तरह देनदारी के संबंधों में नहीं डाल सकती। अधिवक्ता न्याय के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले हैं न कोई बिजनेस या कॉमर्स की श्रेणी में। इस संबंध में कार्डोमोम संगठन बनाम स्टेट ऑफ केरल की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विधि व्यवस्था का दृष्टांत दिया गया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें