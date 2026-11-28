हाईकोर्ट एडवोकेट्स चैंबर्स एंड पार्किंग रूल्स 2026 की अनुसूची-पांच के तहत प्रस्तावित सिक्योरिटी डिपॉजिट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। महासचिव संतोष कुमार मिश्र के अनुसार बैठक में हाईकोर्ट बार और एडवोकेट्स एसोसिएशन के दाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के चैंबर आवंटन को लेकर चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। गुरुवार को आवंटन समिति की बैठक में हाईकोर्ट एडवोकेट्स चैंबर्स एंड पार्किंग रूल्स 2026 की अनुसूची-पांच के तहत प्रस्तावित सिक्योरिटी डिपॉजिट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। बहुमंजिला पार्किंग बिल्डिंग में एडवोकेट चैंबरों के लिए सिक्योरिटी मनी में खासी कमी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में महानिबंधक कार्यालय की ओर से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ सीपी उपाध्याय और महासचिव संतोष कुमार मिश्र को आधिकारिक पत्र जारी कर सूचित किया गया है।

महासचिव संतोष कुमार मिश्र के अनुसार बैठक में हाईकोर्ट बार और एडवोकेट्स एसोसिएशन के दाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। संशोधित अनुसूची-पांच के तहत नई सिक्योरिटी डिपॉजिट मुख्य आवंटी की 75 हजार रुपये को घटाकर 50 हजार, सह आवंटी की 30 हजार रुपये को कम करके 25 हजार और 10 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी को घटाकर पांच हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। चैंबर आवंटन संघर्ष समिति के संयोजक राजेश खरे ने इसका स्वागत करते हुए बार पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं को बधाई दी है।

पार्किंग, चैंबर रूल्स 2026 पर सरकार से जवाब मांगा वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स पार्किंग और चैंबर रूल्स 2026 पर प्रदेश सरकार और महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है। प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव वित्त को इस मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने विक्टिम एडवोकेट्स स्ट्रगल कमेटी और विजय प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है।