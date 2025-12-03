यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का इस तारीख से पहले हो सकता है ऐलान, रेस में हैं ये नाम

संक्षेप: भाजपा में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। नए अध्यक्ष की ताजपोशी की प्रक्रिया अब लगभग अंतिम चरण में है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी जातिगत समीकरणों के संतुलन पर जोर दे रही है। हाल में घोषित जिलाध्यक्षों के चयन में भी इसका ध्यान रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपने नए अध्यक्ष जल्द मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि 14 दिसम्बर के पहले उनके नाम का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही पार्टी संगठन में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। भाजपा का यूपी अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन ओबीसी, एक ब्राह्मण और एक दलित नेता का नाम रेस में है। यह भी कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायत चुनाव से पहले यूपी में किसी ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता मिल सकती है। उन्हें भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म होने के मद्देनजर भाजपा में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष की ताजपोशी की प्रक्रिया अब लगभग अंतिम चरण में है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी जातिगत समीकरणों के संतुलन पर जोर दे रही है। हाल में घोषित जिलाध्यक्षों के चयन में भी इसका ध्यान रखा गया है।

14 से पहले हो सकता है ऐलान नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रभारी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की देखरेख में चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ में हुई बैठकों में भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें लगभग नए प्रदेश अध्यक्ष पर सहमति बन गई है। 14 दिसम्बर (खरमास शुरू होने से पहले) इसका ऐलान होने की संभावना है।