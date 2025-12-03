Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsnew president of the up bjp may be announced before this date these names are in the race
यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का इस तारीख से पहले हो सकता है ऐलान, रेस में हैं ये नाम

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का इस तारीख से पहले हो सकता है ऐलान, रेस में हैं ये नाम

संक्षेप:

भाजपा में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। नए अध्यक्ष की ताजपोशी की प्रक्रिया अब लगभग अंतिम चरण में है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी जातिगत समीकरणों के संतुलन पर जोर दे रही है। हाल में घोषित जिलाध्यक्षों के चयन में भी इसका ध्यान रखा गया है।

Wed, 3 Dec 2025 01:37 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपने नए अध्यक्ष जल्द मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि 14 दिसम्बर के पहले उनके नाम का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही पार्टी संगठन में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। भाजपा का यूपी अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन ओबीसी, एक ब्राह्मण और एक दलित नेता का नाम रेस में है। यह भी कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायत चुनाव से पहले यूपी में किसी ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता मिल सकती है। उन्हें भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म होने के मद्देनजर भाजपा में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष की ताजपोशी की प्रक्रिया अब लगभग अंतिम चरण में है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी जातिगत समीकरणों के संतुलन पर जोर दे रही है। हाल में घोषित जिलाध्यक्षों के चयन में भी इसका ध्यान रखा गया है।

14 से पहले हो सकता है ऐलान

नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रभारी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की देखरेख में चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ में हुई बैठकों में भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें लगभग नए प्रदेश अध्यक्ष पर सहमति बन गई है। 14 दिसम्बर (खरमास शुरू होने से पहले) इसका ऐलान होने की संभावना है।

ये नाम हैं रेस में

नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तीन ओबीसी चेहरों के नाम चर्चा में हैं। वहीं एक ब्राह्मण और एक दलित नेता भी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा (दोनों ओबीसी), पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, वर्तमान एमएलसी विद्या सागर सोनकर (दोनों दलित), पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी (दोनों ब्राह्मण) के नाम शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी भाजपा को बहुत जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष, पंचायत चुनाव से पहले प्रकिया तेज
ये भी पढ़ें:यूपी BJP ने अध्यक्ष पद के लिए भेजी इन 6 नामों की लिस्ट, पूर्व डिप्टी CM भी शामिल
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP BJP UP BJP President अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |