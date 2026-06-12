काम की बात: लखनऊ, बरेली और बाराबंकी में फ्री लगेंगे नए बिजली पोस्टपेड स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं के लिए राहत
लखनऊ, बरेली और बाराबंकी में फ्री नए बिजली पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। एमडी रिया केजरीवाल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिलिंग और सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए तकनीकी दल का सहयोग करें।
लखनऊ, बरेली और बाराबंकी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इन जिलों में पहले से लगे ‘पोस्टपेड ईईएसएल मेक’ स्मार्ट मीटरों के संचालन और रखरखाव की अनुबंध अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजना आरडीएसएस (रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) के तहत इन पुराने मीटरों के स्थान पर नए आधुनिक पोस्टपेड स्मार्ट मीटर चरणबद्ध तरीके से लगाए जा रहे हैं।
यह कार्यदायी संस्था मैसर्स इंटेलस्मार्ट और मैसर्स पोलारिस द्वारा किया जा रहा है। मीटर बदलने की यह पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों के साथ संपन्न होगी। खास बात यह है कि इस कार्य के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें किसी तरह की अतिरिक्त औपचारिकता पूरी करनी होगी। मध्यांचल डिस्कॉम की एमडी रिया केजरीवाल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिलिंग और सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए तकनीकी दल का सहयोग करें।
लखनऊ में भूमिगत केबल से जुड़ेंगे 17 उपकेन्द्र, 5 लाख की आबादी को बिजली संकट से राहत
वहीं राजधानी के बिजली उपभोक्ताओं को कटौती व लो-वोल्टेज से जल्द निजात मिलेगी। शहर की चरमराती बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लेसा के 17 उपकेन्द्रों को आपस में भूमिगत केबल के जरिए जोड़ा जाएगा। इससे करीब 05 लाख आबादी को फायदा मिलेगा।लेसा के अधिकारियों के मुताबिक शहर के उन संवेदनशील और घनी आबादी वाले इलाकों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है, जहां आए दिन ओवरलोडिंग या तार टूटने की वजह से घंटों बिजली ठप रहती है। वर्तमान में जवाहर भवन, इंदिरा भवन, राजभवन, डालीबाग, कूपर रोड, आजाद नगर, चिनहट, इंदिरानगर उपकेंद्रों में भूमिगत केबल बिछाने का काम शुरू हो गया है।
इंदिरानगर डिवीजन में 02 मुख्य केबलों को जोड़ा जा रहा
गोमतीनगर जोन के इंदिरानगर डिवीजन में 02 मुख्य केबलों को जोड़ा जा रहा है। इसमें यूपीएसआईडीसी से इंदिरा नगर ट्रांसमिशन, इंदिरानगर सेक्टर-14 (न्यू) उपकेंद्र से बजरंग चौराहा (इंदिरा नगर ट्रांसमिशन) है। इसके अलावा गोमतीनगर की दो अंडरग्राउंड केबल है। वहीं लखनऊ सेंट्रल जोन के 13 उपकेन्द्रों को आपस में भूमिगत केबल से जोड़ा जा रहा है। 132 केवी मार्टिनपुरवा से राजभवन सिंगल लाइन को अतिरिक्त केबल डाली जाएगी। 132 केवी मार्टिनपुरवा से जवाहर भवन सिंगल केबल को डबल केबल डाली जाएगी। 132 केवी मार्टिनपुरवा से डालीबाग उपकेंद्र की सिंगल केबल को डबल केबल डाली जाएगी। 132 केवी मार्टिनपुरवा से विक्रमादित्य उपकेंद्र की सिंगल केबल को डबल केबल डाली जाएगी। अर्जुनगंज से हरिहरपुर इंटरलिंकिंग की सिंगल सर्किट को डबल सर्किट करने का कार्य होगा।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें