ऑनलाइन ठगी का नया पैंतरा: 2000 रुपए से शुरू विदेशी नंबरों का खेल, व्हाट्सएप के दाम सबसे तेज

साइबर जांच एजेंसियों के अनुसार, टेलीग्राम पर कई ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं, जहां विदेशी नंबर दो हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। सामान्य कॉलिंग नंबर सस्ते मिल रहे हैं। व्हाट्सएप सक्रिय विदेशी नंबरों की कीमत ज्यादा है। कई देशों के नंबर आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

UP News : टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेशी मोबाइल नंबरों और म्यूल खातों की खुलेआम खरीद-फरोख्त हो रही है। साइबर अपराधी इन नंबरों और खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश, डिजिटल अरेस्ट और ओटीपी फ्रॉड जैसी वारदातों में कर रहे हैं। पुलिस और साइबर सेल की नजर अब इस नए नेटवर्क पर है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जोन में सक्रिय 2650 म्यूल खातों को पुलिस ने बंद कराया है, जिसमें चार सौ के करीब विदेशी खाते में शामिल हैं।

साइबर जांच एजेंसियों के अनुसार, टेलीग्राम पर कई ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं, जहां विदेशी नंबर दो हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। सामान्य कॉलिंग नंबर सस्ते मिल रहे हैं, जबकि व्हाट्सएप सक्रिय विदेशी नंबरों की कीमत ज्यादा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दुबई, नेपाल समेत कई देशों के नंबर आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन नंबरों के जरिए अपराधी खुद को विदेशी कंपनी, बैंक अधिकारी या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते हैं।

इसके साथ ही म्यूल खातों का धंधा भी तेजी से बढ़ा है। साइबर ठग जरूरतमंद लोगों के बैंक खाते किराये पर लेकर या कमीशन देकर उनका इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करने में कर रहे हैं।

अब ऐसे खाते भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सक्रिय और केवाईसी सत्यापित म्यूल खाते 20 हजार से 50 हजार रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। कई मामलों में खाता धारकों को यह तक पता नहीं होता कि उनके खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध में हो रहा है।