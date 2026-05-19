ऑनलाइन ठगी का नया पैंतरा: 2000 रुपए से शुरू विदेशी नंबरों का खेल, व्हाट्सएप के दाम सबसे तेज
साइबर जांच एजेंसियों के अनुसार, टेलीग्राम पर कई ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं, जहां विदेशी नंबर दो हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। सामान्य कॉलिंग नंबर सस्ते मिल रहे हैं। व्हाट्सएप सक्रिय विदेशी नंबरों की कीमत ज्यादा है। कई देशों के नंबर आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
UP News : टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेशी मोबाइल नंबरों और म्यूल खातों की खुलेआम खरीद-फरोख्त हो रही है। साइबर अपराधी इन नंबरों और खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश, डिजिटल अरेस्ट और ओटीपी फ्रॉड जैसी वारदातों में कर रहे हैं। पुलिस और साइबर सेल की नजर अब इस नए नेटवर्क पर है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जोन में सक्रिय 2650 म्यूल खातों को पुलिस ने बंद कराया है, जिसमें चार सौ के करीब विदेशी खाते में शामिल हैं।
साइबर जांच एजेंसियों के अनुसार, टेलीग्राम पर कई ऐसे ग्रुप सक्रिय हैं, जहां विदेशी नंबर दो हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। सामान्य कॉलिंग नंबर सस्ते मिल रहे हैं, जबकि व्हाट्सएप सक्रिय विदेशी नंबरों की कीमत ज्यादा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दुबई, नेपाल समेत कई देशों के नंबर आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन नंबरों के जरिए अपराधी खुद को विदेशी कंपनी, बैंक अधिकारी या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते हैं।
इसके साथ ही म्यूल खातों का धंधा भी तेजी से बढ़ा है। साइबर ठग जरूरतमंद लोगों के बैंक खाते किराये पर लेकर या कमीशन देकर उनका इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करने में कर रहे हैं।
अब ऐसे खाते भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सक्रिय और केवाईसी सत्यापित म्यूल खाते 20 हजार से 50 हजार रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। कई मामलों में खाता धारकों को यह तक पता नहीं होता कि उनके खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध में हो रहा है।
क्या बोले अधिकारी
गोरखपुर जोन के साइबर कमांडो उपेंद्र सिंह ने बताया कि जोन स्तर पर करीब 2650 संदिग्ध खातों को बंद कराया गया है। विदेशी नंबर और दूसरे राज्यों के खातों के बढ़ रहे इस्तेमाल की जांच जारी है। टेलीग्राम चैनलों व संदिग्ध डिजिटल नेटवर्क की निगरानी हो रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें