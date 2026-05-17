योगी मंत्रिमंडल विस्तार के आठवें दिन नए मंत्रियों में बंटे विभाग, जानें भूपेंद्र चौधरी समेत किसे क्या मिला?
योगी सरकार के सभी नए मंत्रियों को आखिरकार उनके विभाग मिल गए हैं। इसी के साथ उन्हें सोमवार को होने वाली उनकी पहली कैबिनेट बैठक का न्योता भी मिल गया है। इस बैठक में सरकारी खर्चों में कटौती सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।
योगी मंत्रिमंडल विस्तार के आठवें दिन नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की अनुमति के बाद रविवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। एमएसएमई अभी तक राकेश सचान के पास हुआ करता था, अब उनके पास खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग बचा है।
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और सोमेंद्र तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रातीय रक्षक दल दिया गया है। खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और सैनिक कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग मुख्यमंत्री के पास था। राज्य मंत्रियों कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, कैलाश सिंह राजपूत ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सुरेंद्र दिलेर राजस्व और हंस राज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग दिए गए हैं।
मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद कयासों का दौर समाप्त हो गया है। भूपेंद्र चौधरी के पास योगी सरकार में पहले पंचायती राज विभाग हुआ करता था। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह विभाग मुख्यमंत्री के पास चला गया था। यह विभाग अब सहयोगी दल सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर के पास है।
राज्य मंत्री के रूप में अजीत पाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी देखा रहे थे। उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और सोमेंद्र तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रातीय रक्षक दल दिया गया है। मुख्यमंत्री के पास कुल 32 विभाग हुआ करते थे।
विभाग बंटवारे में देरी पर घेर रही थी सपा
बता दें कि 10 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों को विभाग आवंटन में हो रही देर पर समाजवादी पार्टी, भाजपा और योगी सरकार को लगातार घेर रही थी। इस पर तंज कसते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट किए थे।
योगी कैबिनेट की बैठक कल
योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 18 मई यानी सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सोमवार सुबह होगी। इसमें 15 से ज्यादा विभागीय प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। साथ ही सूत्रों का दावा है कि इसी बैठक में नए नियुक्त मंत्रियों को उनके विभागों के बंटवारे के बारे में जानकारी दे दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें