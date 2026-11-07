नए वकीलों को मुफ्त गाउन, दिवाली पर कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज; मिलेगा बोनस

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नए वकीलों को मुफ्त गाउन देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही एसोसिएशन के कर्मचारियों को 15 दिन के अतिरिक्त वेतन का दिवाली बोनस मिलेगा। किसी अधिवक्ता के निधन पर निर्धारित मृत्यु अनुदान के अलावा अंतिम संस्कार के लिए फौरी सहायता राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने नया सदस्य बनने वाले वकीलों को मुफ्त गाउन देने का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को 15 दिन के अतिरिक्त वेतन का दिवाली बोनस दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। पुराने अध्ययन कक्ष में अध्यक्ष डॉ सीपी उपाध्याय की अध्यक्षता और महासचिव संतोष कुमार मिश्र के संचालन में हुई बैठक में अधिवक्ताओं और बार कर्मियों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए।

बैठक में तय किया गया कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण करने के बाद हाई कोर्ट बार की सदस्यता लेने वाले सभी नए वकीलों को कार्यकारिणी की ओर से एक गाउन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। साथ ही आजीवन सदस्यता शुल्क में रियायत और किस्त सुविधा के निर्णय के तहत 12 नवंबर से आगामी तीन महीनों के भीतर आजीवन सदस्यता ग्रहण करने वाले वकीलों को एकमुश्त मात्र साढ़े सात हजार जमा करने होंगे। तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद आजीवन सदस्यता शुल्क 10 हजार रुपये होगा, जिसे अधिवक्ता एकमुश्त जमा कर सकते हैं या फरवरी 2027 से जून 2027 तक दो हजार रुपये प्रतिमाह की पांच आसान किस्तों में अदा कर सकते हैं।

इसके अलावा किसी अधिवक्ता के निधन पर निर्धारित मृत्यु अनुदान के अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये की फौरी सहायता राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। अधिवक्ता, उनकी पत्नी या बच्चों के निधन की सूचना बार एसोसिएशन द्वारा सभी सदस्यों को एसएमएस से निःशुल्क भेजी जाएगी। वहीं माता-पिता या अन्य सगे-संबंधियों के निधन की सूचना एसएमएस से प्रसारित कराने के लिए संबंधित अधिवक्ता को निर्धारित शुल्क बार कार्यालय में जमा कराना होगा।

बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर 15 दिन के अतिरिक्त वेतन का बोनस दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह, आशुतोष पांडेय, अवनीश श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा सिंह चंदेल, रंजना सिंह, संयुक्त सचिव आशुतोष पांडेय, जय प्रकाश सिंह, कपिल देव यादव, शिवांगी भार्गव सहित कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।