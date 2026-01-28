यूपी के इस शहर में आने जा रही 850 करोड़ रुपये की नई आवासीय और विकास योजनाएं, प्रस्ताव पास

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNew housing and development schemes worth Rs 850 crore coming up in Mathura-Vrindavan UP; proposal passed
संक्षेप:

Jan 28, 2026 05:42 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्राधिकरण द्वारा 850 करोड़ रुपये की नई आवासीय एवं विकास योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। जिन्हें रहीमपुर, छाता, गोवर्धन एवं बरसाना क्षेत्रों में विकसित किया जाना है। इन योजनाओं के अंतर्गत भूमि क्रय पर यह राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त वृंदावन-जैंत की गोविंद विहार योजना, राल की हनुमंत विहार योजना सहित छाता एवं रहीमपुर क्षेत्रों में निर्माण, सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है।

बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऐतिहासिक बजट को मंजूरी दी गई। बैठक में सर्वप्रथम मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) को अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसमें कुल रुपए 2082.84 करोड़ के आय-व्यय का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही रुपए 2053.57 करोड़ के प्रस्तावित व्यय को भी स्वीकृति दी गई।

डैम्पियर नगर स्थित प्राधिकरण के कार्यालय सभागार में मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के वास्तविक आय-व्ययक एवं 2026-27 के लिए प्रस्तावित बजट को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2082.84 करोड़ रुपये की आय तथा 2053.57 करोड़ रुपये के व्यय का बजट स्वीकृत किया गया।

प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा मथुरा-वृंदावन सहित अन्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत विभिन्न योजनाओं में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही नगरीय अवस्थापना विकास निधि एवं क्षेत्रीय स्थापना विकास निधि के अंतर्गत शहरी विकास कार्यों पर लगभग 85 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, नगर आयुक्त जग प्रवेश के अलावा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कॉरिडोर से विस्थापितों के भवन निर्माण को मिली स्वीकृति

बैठक में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए रुक्मणि विहार आवासीय योजना में आवासीय भवनों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह आवास उन प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कॉरिडोर परियोजना के कारण विस्थापित होंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Mathura अन्य..
