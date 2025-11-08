नयी पीढ़ी बेहद पॉज़िटिव, बिहार चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए लिखी पोस्ट
संक्षेप: अखिलेश यादव ने लिखा कि नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव करना चाहती है, बल्कि गले भी लगाना चाहती है। व्यवहार दोस्ताना होता है। सबको साथ लेकर चलना चाहती है। उसका नेचर इंक्लूसिव और एकमोडेटिंग होता है। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती है। वह हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टालरेंट-सहनशील होती है।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों सोशल मीडिया एक्स के सहारे पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को युवाओं को जोड़ने के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव से संबंधित एक वीडियो भी पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि नई पीढ़ी का नया सकारात्मक दौर आ गया है। परिवर्तन तय है। उसकी सोच नई होती है या कहें पुरानी नहीं होती है। आने वाले कल की ओर खुले नजरिये से देखती है। मतलब हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। उसकी सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। नयी पीढ़ी बेहद पॉज़िटिव होती है।
उन्होंने यह भी लिखा है कि नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव करना चाहती है, बल्कि गले भी लगाना चाहती है। उसका व्यवहार दोस्ताना होता है। सबको साथ लेकर चलना चाहती है। उसका नेचर इंक्लूसिव और एकमोडेटिंग होता है। उसके अंदर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती है। वह हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टालरेंट-सहनशील होती है। उनमें वैचारिक लोच होती है। सबको सुनना-समझना चाहती है। दिल में सबके लिए ‘सम्मान-प्रेम और मोहब्बत’ भरी होती है। सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव-जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। सपा प्रमुख ने नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। आधुनिकता को अच्छा मानती है, क्योंकि मॉडर्निटी नई दिशा दिखाती है, सोच के लिए बड़े रास्ते बनाती है। इंसानियत, बंधुत्व से भरी होती है। अमन-चैन और तरक्की पसंद होती है।
आजम बोले, मेरा उस घर से 50 सालों का रिश्ता
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मो.आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ शुक्रवार को विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 से 35 मिनट तक मुलाकात चली। आजम ने निकलते वक्त पत्रकारों से कहा कि मेरा उस घर से 50 सालों का रिश्ता है, इसे कमजोर होने के लिए वर्षों चाहिए और टूटने में सदियां लगेंगी। अखिलेश ने स्वयं सोशल मीडिया पर उनकी फोटो शेयर करते हुए लिखा ‘न जाने कितनी यादें संग ले आए, जब वो आज हमारे घर पर आए! ये जो मेलमिलाप है यही हमारी साझा विरासत है।’ आजम ने कहा हमारा तो नस्ल दर नस्ल वास्ता है। इसीलिए अगली नस्ल साथ लेकर आए हैं।