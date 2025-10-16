Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNew executive committee Congress organization announced in UP OBC get 65 percent participation

यूपी में कांग्रेस संगठन की नई कार्यकारिणी घोषित, ओबीसी को मिली 65 फीसदी भागीदारी

संक्षेप: कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश ओबीसी विभाग की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें 35 फीसदी पिछड़ी जातियों के और 65 फीसदी अतिपिछड़ी जातियों के पदाधिकारियों को हिस्सेदारी दी गई है।

Thu, 16 Oct 2025 08:46 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on
यूपी में कांग्रेस संगठन की नई कार्यकारिणी घोषित, ओबीसी को मिली 65 फीसदी भागीदारी

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश ओबीसी विभाग की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें 35 फीसदी पिछड़ी जातियों के और 65 फीसदी अतिपिछड़ी जातियों के पदाधिकारियों को हिस्सेदारी दी गई है। ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने इन नियुक्तियों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आभार जताया है। नई टीम को बधाई देते हुए उन्होंने आगामी कार्यक्रमों में जुटने का आह्वान किया है।

ओबीसी विभाग प्रदेशभर में ब्लॉक व जनपद स्तर पर भागीदारी न्याय चौपाल आयोजित कर ओबीसी समाज को आबादी के अनुपात में आरक्षण, संस्थाओं में नौकरी और संसाधनों में हिस्सेदारी के लिए जागरुकता अभियान चलाएगा। ब्लाक व जिला स्तर पर संविधान सुरक्षा चौपाल भी आयोजित होंगी। ब्लाक स्तर पर पदयात्रा द्वारा संस्थाओं के दुरुपयोग और वोट के अधिकार पर बढ़ते खतरे के प्रति जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। आरएसएस: बहुजनों की क़ब्रगाह, विषय पर गोष्ठी आयोजित कर आरएसएस के जन्म के असली उद्देश्य, आरएसएस की कार्य प्रणाली, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कमंडल आंदोलन में भूमिका, अन्ना आंदोलन में भूमिका आदि मुद्दों पर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सामाजिक न्याय सम्मेलन और भागीदारी न्याय सम्मेलन तथा मंडल स्तर पर मंडलीय सम्मेलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर प्रदेश स्तर पर बड़ी रैली करके भाजपा की पिछड़ा विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे।