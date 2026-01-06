Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNew electricity connection at a distance of less than 40 meters additional burden of 2000 rupees
UP में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा, 40 मीटर से कम दूरी वालों की जेब पर 2000 का अतिरिक्त बोझ

संक्षेप:

बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए नए साल की शुरुआत महंगी साबित हो सकती है। नियामक आयोग द्वारा मंजूर नई कॉस्ट डाटा बुक के बाद 40 मीटर से कम दूरी पर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले 2000 रुपये तक ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

Jan 06, 2026 07:00 am ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
कनेक्शन के बदले नियमों के बाद 40 मीटर से कम दूरी वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए पिछले तरीके के मुकाबले 2000 रुपये तक ज्यादा खर्च करने होंगे। हाल ही में नियामक आयोग से मंजूर की गई कॉस्ट डाटा बुक में कनेक्शन लेने के लिए इस्टीमेट व्यवस्था खत्म करके स्लैब व्यवस्था शुरू की गई है। इसका नुकसान 40 मीटर से कम दूरी पर कनेक्शन लेने वालों को होगा क्योंकि स्लैब में उन्हें कोई रियायत नहीं है। पहले की व्यवस्था में उनके लिए कोई इस्टीमेट नहीं बनता था।

नई कॉस्ट डाटा बुक की मंजूरी से पहले तक पिछले पोल से 40 मीटर से कम दूरी वाले भवनों को केवल मीटर का दाम, प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी राशि, लेबर आदि का भुगतान करके कनेक्शन मिल जाता था। 40 मीटर से ज्यादा दूरी वाले भवनों के लिए दूरी के मुताबिक कनेक्शन के लिए आवश्यक पोल और अन्य खर्च जोड़कर इस्टीमेट बनाया जाता था। कई बार उन्हें ट्रांसफॉर्मर की भी लगवाना पड़ता था। लेबर, प्रोसेसिंग फीस, मीटर के दाम समेत अन्य तो उन्हें देने ही होते थे। इस्टीमेट बनाने की तमाम शिकायतें भी होती थीं और कनेक्शन लेने का सारा अतिरिक्त खर्च पहले कनेक्शन लेने वाले के मत्थे मढ़ दिया जाता था।

इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस्टीमेट व्यवस्था समाप्त करके स्लैब बना दिया गया है। इसके तहत 300 मीटर की दूरी तक सभी लोग एक निश्चित राशि का भुगतान करके कनेक्शन ले सकेंगे। इन्हें दो स्लैब में बांटा गया है, 0-100 मीटर और 101 से 300 मीटर। 300 मीटर से ज्यादा दूरी से कनेक्शन लेने वाले के लिए पहले की तरह ही इस्टीमेट बनाया जाएगा।

ऐसे आएगा फर्क

नई कॉस्ट डाटा बुक के मुताबिक 100 मीटर की दूरी तक दो किलोवॉट का कनेक्शन लेने वालों को ग्रामीण क्षेत्र में 5555 रुपये और शहरी इलाकों में 5955 रुपये देने होंगे। अगर पहले की व्यवस्था से 40 मीटर से कम दूरी वालों को कनेक्शन मिलता तो उन्हें 2800 रुपये मीटर के, बदला हुआ प्रोसेसिंग शुल्क, सिक्योरिटी राशि और लेबर चार्ज आदि मिलाकर अधिकतम 3400-3600 रुपये देने होते। जानकारों के मुताबिक अगर आयोग स्लैब को 0-100 के बजाय 40-100 कर दे तो 40 मीटर से कम दूरी पर कनेक्शन लेने वालों को राहत हो सकती है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
