गोरखपुर, झांसी, हरदोई समेत यूपी के 10 शहरों का बनेगा नया डिजिटल नक्शा, ड्रोन सर्वे पूरा
यूपी के 10 शहरों का नया डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा। इसको लेकर किए गए ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसी के साथ स्थलीय सत्यापन का काम भी शुरू किया कर दिया गया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए प्रदेश के 10 निकायों अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर शहर का नया नक्शा बनाया जाएगा। राजस्व परिषद की देखरेख में इसके लिए ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। स्थलीय सत्यापन का काम शुरू किया गया है।
राजस्व परिषद में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई। इन निकायों की कुल आबादी लगभग 10.70 लाख है। फील्ड सर्वे का क्षेत्रफल 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है। ड्रोन सर्वे में नैडिर कैमरा, पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन डेटा के फीचर एक्सट्रैक्शन से लगभग 5,54,439 भूखंड जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित हुए, जबकि परियोजना का अनुमानित लक्ष्य करीब 2,03,105 भूखंडों का था। यानी वास्तविक कार्य अनुमान से पांच से छह गुना अधिक निकला।
मार्च 2027 में खत्म होगी पायलट परियोजना की अवधि
ग्राउंड ट्रूथ के लिए केवल चार महीने का समय निर्धारित था और प्रत्येक फील्ड टीम में राजस्व व नगरीय विभाग से एक-एक सदस्य तथा तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय व्यक्ति शामिल थे। पायलट परियोजना की अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है। बैठक में गांवों के नक्शों के भौगोलिक स्थिति निर्धारण (जियोरेफरेंसिंग) की स्थिति भी रखी गई। प्रदेश के 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के अनुसार भौगोलिक स्थिति निर्धारित (जियोरेफरेंस) हो चुके हैं। 8,346 गांव डिजिटाइज्ड हैं, पर उनका निर्धारण होना बाकी है। इनमें 4 नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार 4,523 गांव 20 अक्तूबर को आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके हैं, 2,490 गांवों का जिलों से सत्यापन लंबित है।
राजस्व परिषद के पास 284 गांवों के नक्शे
1,049 गांव डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, सुधार व जमा करने की प्रक्रिया में हैं, जबकि 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध हैं। बैठक में परियोजना के भविष्य को लेकर कई सुझाव रखे गए। कहा गया कि राज्य के हित में परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और इसे नगरीय विकास विभाग को सौंपा जाए। साथ ही एमपीएसईडीसी के पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने, भविष्य की मांग को देखते हुए और स्थानीय निकायों को शामिल करने तथा शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा नगरीय विभाग द्वारा तैयार करने का सुझाव भी दिया गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।