राम मंदिर में हिट हुई दर्शन की नई व्यवस्था, सामान्य पास सुविधा खत्म

आम दर्शनार्थी रामलला के साथ -साथ बिना पास के प्रथम तल पर राम परिवार का दर्शन कर रहे हैं। परकोटे के सभी छह उप मंदिरों में भी उन्हें दर्शन से नहीं रोका जा रहा है। बाहर निकल कर वे शेषावतार मंदिर और सप्त मंडपम में भी दर्शन करने जा रहे हैं। बेरोकटोक कुबेर नवरत्न टीला पर भी जा रहे हैं।

राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं के बिना पास फ्री दर्शन व्यवस्था लागू हो गयी है। हालांकि यह ट्रायल स्कूलों में ग्रीष्म कालीन अवकाश के समाप्त होने के बाद से शुरू किया गया था। पूरे जुलाई माह में चालू इस व्यवस्था में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया बल्कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के फैल जाने के कारण एक तरफ भीड़ का दबाव कहीं नहीं रहा और सुरक्षा कर्मियों को भी पसीना कम बहाना पड़ा। दूसरा श्रद्धालुओं को भी सरलता से दर्शन करने का मौका मिला। इसके कारण यह व्यवस्था हिट हो गयी। इसी व्यवस्था को आगे भी जारी रखने के फैसले के तहत सामान्य दर्शन पास की सुविधा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

पास व्यवस्था के प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि आम दर्शनार्थी रामलला के साथ -साथ बिना पास प्रथम तल पर राम परिवार का दर्शन कर रहे हैं । इसके अलावा परकोटे के सभी छह उप मंदिरों में भी उन्हें दर्शन से नहीं रोका जा रहा है। फिर से बाहर निकल कर वह शेषावतार मंदिर और सप्त मंडपम में भी दर्शन करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बेरोकटोक कुबेर नवरत्न टीला पर भी जा रहे हैं। इसके कारण पास की जरूरत ही खत्म हो गयी है। उन्होंने बताया कि भीड़ बढ़ने की स्थिति में ट्रस्ट आगे विचार करेगा । फिलहाल इसी व्यवस्था को उचित मानकर जारी रखने का ही निर्णय लिया जा चुका है।

एक समय में अधिकतम 1500 श्रद्धालु भेजना हुआ तय पास व्यवस्था प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि वैज्ञानिकों के रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि रामलला के दर्शन के लिए दो-दो घंटे की समयावधि में 15 -15 सौ सुगम दर्शन पास आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुगम दर्शन पास की अधिकतम संख्या निर्धारित होने के बाद विशिष्ट दर्शन पास की संख्या घटा कर प्रत्येक स्लाट में 50-50 कर दी गयी है।