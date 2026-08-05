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राम मंदिर में हिट हुई दर्शन की नई व्यवस्था, सामान्य पास सुविधा खत्म

By Ajay Singh
संवाददाता, अयोध्या
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आम दर्शनार्थी रामलला के साथ -साथ बिना पास के प्रथम तल पर राम परिवार का दर्शन कर रहे हैं। परकोटे के सभी छह उप मंदिरों में भी उन्हें दर्शन से नहीं रोका जा रहा है। बाहर निकल कर वे शेषावतार मंदिर और सप्त मंडपम में भी दर्शन करने जा रहे हैं। बेरोकटोक कुबेर नवरत्न टीला पर भी जा रहे हैं।

ram mandir
राम मंदिर

राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं के बिना पास फ्री दर्शन व्यवस्था लागू हो गयी है। हालांकि यह ट्रायल स्कूलों में ग्रीष्म कालीन अवकाश के समाप्त होने के बाद से शुरू किया गया था। पूरे जुलाई माह में चालू इस व्यवस्था में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया बल्कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के फैल जाने के कारण एक तरफ भीड़ का दबाव कहीं नहीं रहा और सुरक्षा कर्मियों को भी पसीना कम बहाना पड़ा। दूसरा श्रद्धालुओं को भी सरलता से दर्शन करने का मौका मिला। इसके कारण यह व्यवस्था हिट हो गयी। इसी व्यवस्था को आगे भी जारी रखने के फैसले के तहत सामान्य दर्शन पास की सुविधा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

पास व्यवस्था के प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि आम दर्शनार्थी रामलला के साथ -साथ बिना पास प्रथम तल पर राम परिवार का दर्शन कर रहे हैं । इसके अलावा परकोटे के सभी छह उप मंदिरों में भी उन्हें दर्शन से नहीं रोका जा रहा है। फिर से बाहर निकल कर वह शेषावतार मंदिर और सप्त मंडपम में भी दर्शन करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बेरोकटोक कुबेर नवरत्न टीला पर भी जा रहे हैं। इसके कारण पास की जरूरत ही खत्म हो गयी है। उन्होंने बताया कि भीड़ बढ़ने की स्थिति में ट्रस्ट आगे विचार करेगा । फिलहाल इसी व्यवस्था को उचित मानकर जारी रखने का ही निर्णय लिया जा चुका है।

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एक समय में अधिकतम 1500 श्रद्धालु भेजना हुआ तय

पास व्यवस्था प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि वैज्ञानिकों के रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि रामलला के दर्शन के लिए दो-दो घंटे की समयावधि में 15 -15 सौ सुगम दर्शन पास आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुगम दर्शन पास की अधिकतम संख्या निर्धारित होने के बाद विशिष्ट दर्शन पास की संख्या घटा कर प्रत्येक स्लाट में 50-50 कर दी गयी है।

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श्रद्धालुओं के साथ एक अटेंडेंट के भी पास की सुविधा

राम मंदिर में रामलला के वह दर्शनार्थी जो शारीरिक रूप से अशक्त अथवा दिव्यांग या फिर वयोवृद्ध है, के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। इन श्रद्धालुओं के साथ एक अटेंडेंट का भी पास ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क जारी किया जाता है। व्हील चेयर से दर्शन करने वाले श्रद्धालु राम परिवार के दर्शन से है वंचित: राम मंदिर में वैसे तो तीन-तीन लिफ्ट की सुविधा है लेकिन यह सुविधा वीवीआईपी के लिए ही आरक्षित हैं। इसके कारण व्हील चेयर से रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को राम परिवार के दर्शन से वंचित होना पड़ रहा है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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