यूपी के 10 जिलों के अस्पतालों में नए सीएमएस की तैनाती, जानें किसे कहां की जिम्मेदारी मिली

उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के अस्पतालों में नए सीएमएस की तैनाती की गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नवीन तैनाती का आदेश शासन की विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने जारी कर दिए।  

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:11 AM
यूपी के 10 जिलों के अस्पतालों में वहीं तैनात वरिष्ठ परामर्शदाताओं को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) की जिम्मेदारी दी गई है। प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के इन चिकित्साधिकारियों की नवीन तैनाती का आदेश शासन की विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने जारी कर दिए।

मथुरा के जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. नीरज अग्रवाल को उसी अस्पताल में सीएमएस बनाया गया है। श्रावस्ती के जिला संयुक्त चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डा. राजपाल सिंह को वहीं सीएमएस बनाया गया है। अंबेडकरनगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. पीएन यादव को वहीं, महाराजगंज जिला संयुक्त चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. एके द्विवेदी को उसी अस्पताल में सीएमएस की जिम्मेदारी दी गई है। बाराबंकी के 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. अजय कुमार सिन्हा को उसी अस्पताल में, इटावा जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. पारतोष शुक्ला को वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है।

लखनऊ के वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. राजेंद्र को वहीं, भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. रामराज को इसी अस्पताल में सीएमएस की जिम्मेदारी दी गई है। कानपुर नगर के एएचएम डफरिन चिकित्सालय की वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. मंजू सचान को उसी अस्पताल में सीएमएस बनाया गया है।

इनके अतिरिक्त स्वशासी राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय में तब्दील फतेहपुर के जिला अस्पताल के सीएमएस डा. प्रभा कांत सिंह को फतेहपुर का अपर मुख्य चिकित्साधिकारी और इसी महाविद्यालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डा. राजेश कुमार को यहीं सीएमएस बनाया गया है।

