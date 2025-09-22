दीवाली में 18 रूटों पर दौड़ेंगी नई बसें, यात्रियों का सफर आरामदायक होगा

उत्तर प्रदेश रोडवेज त्योहारों पर दूसरे राज्यों या फिर लंबी दूरी के यात्रियों को सुविधाजनक सफर मुहैया कराएगा। त्योहारों पर दूसरे राज्यों या फिर लंबी दूरी के यात्रियों को सुविधाजनक सफर मुहैया

उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रबंधन ने अबकी बार त्योहारों पर दूसरे राज्यों या फिर लंबी दूरी के यात्रियों को सुविधाजनक सफर मुहैया कराने का ऐलान किया है। इसके लिए दीवाली पर 200 टू बाई टू बीएस-6 मॉडल की बसें शामिल करने का फैसला किया है। ये बसें कानपुर या फिर कानपुर होकर दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड को चलेंगी। अफसरों का दावा है कि आठ अक्तूबर तक ये बसें प्रदेश के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। इन बसों का संचालन कानपुर के 18 रूटों पर होगा। इससे यात्रियों का सफर आरामदायक हो जाएगा।

रोडवेज अफसरों ने बताया कि अभी बेड़े में शामिल बीएस-4 बसों में एक तरफ तीन तो दूसरी तरफ दो यात्रियों वाली सीटें लगी होती है। इस वजह से बैठने में असुविधा होती थी पर टू बाई टू सीट वाली बसों के होने से एक तो खाली स्पेस अधिक होगा तो आवाजाही में दिक्कत न होगी। अब बेठने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

प्रदेश रोडवेज पीआरओ अमर ने बताया कि कानपुर सहित प्रदेश रोडवेज के बेड़े में 200 नई बसें बीएस-6 मॉडल की शामिल होने जा रही हैं। ये बसें आरामदेह सफर मुहैया कराएंगी। इन बसों का संचालन कानपुर से लंबी दूरी या फिर दूसरे राज्यों के लिए किया जाएगा।