घर बैठे मिल जाएगी डिग्री! प्रयागराज से पूरे प्रदेश में फैला फर्जी डिग्री रैकेट, फेक वेबसाइट बनाकर ठगी

जानकारी के मुताबिक रैकेटों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की भी फर्जी और हूबहू दिखने वाली वेबसाइट तक बनाई थीं। जांच में पता चला कि कुछ निजी संस्थान और दूरस्थ शिक्षा केंद्र बिचौलिए के तौर पर काम करते थे, जो परीक्षा में फेल हुए छात्रों को नकली प्रमाणपत्र दिलाने में मदद करते थे।

कभी अपनी मज़बूत शैक्षणिक विरासत के लिए मशहूर संगमनगरी पिछले कुछ सालों में फर्जी डिग्री रैकेट के लिए एक उपजाऊ भूमि बनकर उभरी है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में शिक्षा के बड़े दफ्तर यूपी बोर्ड का मुख्यालय, शिक्षा निदेशालय और सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय की मौजूदगी ने धोखेबाजों के लिए शिकार खोजना आसान बना दिया है। साइबर पुलिस ने हाल ही में गिरोह के सरगना समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में फर्जी अंकपत्र व प्रमाणपत्र समेत अन्य सामग्री बरामद किए। तीन महीने के अंदर तीन बड़े फर्जी डिग्री रैकेट के भंडाफोड़ से प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश तक फैला नेटवर्क सामने आया है। गिरोह पेशेवर तरीके से फर्जी वेबसाइटों के जरिए देश-प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों की फर्जी वेबसाइट बनाकर नकली डिग्रियां और मार्कशीट जारी करते थे।

फर्जी वेबसाइट बनाकर धांधली खासकर बीफॉर्मा, डी-फॉर्मा आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बहुत मांग थी। धोखाधड़ी सिर्फ उच्च शिक्षा तक ही सीमित नहीं थी। इन रैकेटों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की भी फर्जी व हूबहू दिखने वाली वेबसाइट तक बनाई थीं। जांच में पता चला कि कुछ निजी संस्थान और दूरस्थ शिक्षा केंद्र बिचौलिए के तौर पर काम करते थे, जो परीक्षा में फेल हुए छात्रों को नकली प्रमाणपत्र दिलाने में मदद करते थे। गिरोह का सरगना समेत पांच पहले ही जेल भेज गए हैं, जबकि छह अप्रैल को मुजफ्फरनगर के मोहम्मद राशिद और बागपत के समीर को गिरफ्तार कर 190 फर्जी डिग्रियां, 98 होलोग्राम, चार फर्जी मोहर आदि बरामद किया।

BAMS तक की डिग्री बनाई जनवरी में एसटीएफ ने अंतरराज्यीय फर्जी बीएएमएस की डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ किया था। गिरोह का सरगना मोहम्मद तारुक करेली में अपने दफ़्तर से गिरफ़्तार किया गया। गिरोह बीएएमएस की नकली डिग्रियां 6 लाख से 10 लाख रुपये के हिसाब से बेचता था। लैपटॉप और पेन ड्राइव के साथ 68 नकली दस्तावेज बरामद किए गए थे। वहीं, 25 मार्च को साइबर पुलिस ने आज़मगढ़ से शशि प्रकाश राय उर्फ राजन शर्मा और मनीष राय को गिरफ्तार किया। अब तक गिरोह के सात आरोपी जेल जा चुके हैं। गिरोह ने यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर 2014 से अब तक करीब सात हजार फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां जारी की। पुलिस ने 42 विश्वविद्यालयों की फर्जी मुहरें और होलोग्राम आदि बरामद की थी।

मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री की फोटो का इस्तेमाल मार्च में पुलिस ने एक गिरोह के सरगना राजमन गोंड समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर बाकायदा मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री की फोटो तक लगाई गई थी। गिरोह हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की फर्जी अंकपत्र व प्रमाणपत्र बेचने का काम करता था।