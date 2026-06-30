नेता बनना है तो इस्तीफा दे दो और आओ सामने, बिजली निगम के चीफ इंजीनियर पर भड़क गए मंत्री

मंत्री ने चीफ इंजीनियर से कहा कि आपका व्यवहार उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों के प्रति शालीन होना चाहिए। आपको संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बैठक में मौजूद राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों ने भी चीफ पर गंभीर आरोप लगाए।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार देर शाम विकास भवन सभागार में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर से कड़ी नाराजगी जताई। कैबिनेट मंत्री ने चीफ से कहा कि अगर आपको नेता बनना है तो इस्तीफा दे दो और आओ सामने। मंत्री ने चीफ से कहा कि आपका व्यवहार उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों के प्रति शालीन होना चाहिए और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बैठक में मौजूद राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों ने भी चीफ पर गंभीर आरोप लगाए। बैठक का माहौल गरमा गया। चीफ को लेकर नेताओं के ऐसे रुख पर विभागीय अधिकारियों ने भी कड़ा विरोध जताया। इस बीच चीफ भी कुर्सी छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए।

विकास भवन सभागार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में बिजली की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक हो रही थी। बैठक में डीएम, सीडीओ, पावर कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और एक्सईएन आदि अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले की खराब बिजली सप्लाई को लेकर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय लोकदल के कुछ पदाधिकारियों ने चीफ पर गंभीर आरोप लगाए। नई मंडी कोतवाली में दर्ज हुई रिपोर्ट का मामला भी बैठक में उठाया गया। इन शिकायतों को लेकर मंत्री काफी नाराज हो गए। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने चीफ से कहा कि आपका व्यवहार शालीन होना चाहिए और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि अगर आपको नेता बनना है तो इस्तीफा दे दो और आओ सामने। मंत्री ने चीफ से कहा कि आपकी भाषा अधिकारी वाली नहीं, नेताओं वाली है। इस दौरान रालोद के कुछ नेताओं ने चीफ को मानसिक रूप बीमार बता दिया। इस बात को लेकर बैठक का माहौल गरम हो गया और उक्त नेताओं में तीखे शब्दों में बहस हुई।

बैठक में चीफ का अपमान विभागीय अधिकारी सहन नहीं कर पाए। चीफ भी कुर्सी छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। इस बीच सीडीओ ने स्थिति को संभाला और मंत्री ने भी रालोद नेताओं से शालीनता से अपनी बात रखने को कहा। बैठक में अधिकारियों को बिजली आपूर्ति में सुधार के निर्देश दिए। फाल्ट होने पर उसे तत्काल प्रभाव से सही कराने के निर्देश दिए। बैठक में बिजनौर सांसद चंदन चौहान, डीएम उमेश मिश्रा, सीडीओ कंडारकार कमल किशोर देशभूषण, रालोद जिलाध्यक्ष संजय राठी, सुधीर भारती आदि मौजूद रहे।