सुहागरात पर लापता हुआ दूल्हा 5 दिन बाद हरिद्वार में मिला, बोला- दुल्हन के सामने नर्वस हो गया था

संक्षेप: मेरठ में सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा पांच दिन बाद हरिद्वार से सकुशल बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पत्नी के सामने नर्वस हो गया था, इसलिए बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। युवक को परिजनों को सौंप दिया गया है।

यूपी के मेरठ में सुहागरात पर दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर अचानक लापता हुआ युवक पांच दिन बाद सोमवार को हरिद्वार से सकुशल बरामद हो गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह मानसिक तनाव के चलते घर से चला गया था। दुल्हन के सामने नर्वस हो गया था। अब पुलिस ने युवक को परिजनों की सुपुर्द कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सरधना क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले युवक की पांच दिन पहले शादी थी। सुहागरात को युवक कुछ सामान लाने की बात कहकर घर से निकल गया और इसके बाद उसका पता नहीं लगा। दुल्हन रातभर उसका इंतजार करती रही। परिजन भी उसके लापता होने के बाद परेशान थे। काफी तलाश के बाद भी युवक का कहीं पता नहीं लगा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों ने उसके गंगनहर में कूदने की आशंका जताई तो पीएसी के गोताखोरों को बुलाकर नहर में उसकी तलाश कराई गई। सोमवार को युवक ने अपने पिता के नंबर पर कॉल किया। उसने बताया कि वह हरिद्वार में है। युवक ने पिता से उसे लेकर जाने के लिए कहा। पिता ने तुरंत सूचना पुलिस को दी।