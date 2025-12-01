Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsnervous in front of bride groom who went missing on his suhagrat was found in Haridwar
सुहागरात पर लापता हुआ दूल्हा 5 दिन बाद हरिद्वार में मिला, बोला- दुल्हन के सामने नर्वस हो गया था

संक्षेप:

मेरठ में सुहागरात पर अचानक लापता हुआ दूल्हा पांच दिन बाद हरिद्वार से सकुशल बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पत्नी के सामने नर्वस हो गया था, इसलिए बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। युवक को परिजनों को सौंप दिया गया है।

Mon, 1 Dec 2025 10:04 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
यूपी के मेरठ में सुहागरात पर दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर अचानक लापता हुआ युवक पांच दिन बाद सोमवार को हरिद्वार से सकुशल बरामद हो गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह मानसिक तनाव के चलते घर से चला गया था। दुल्हन के सामने नर्वस हो गया था। अब पुलिस ने युवक को परिजनों की सुपुर्द कर दिया है।

सरधना क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले युवक की पांच दिन पहले शादी थी। सुहागरात को युवक कुछ सामान लाने की बात कहकर घर से निकल गया और इसके बाद उसका पता नहीं लगा। दुल्हन रातभर उसका इंतजार करती रही। परिजन भी उसके लापता होने के बाद परेशान थे। काफी तलाश के बाद भी युवक का कहीं पता नहीं लगा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों ने उसके गंगनहर में कूदने की आशंका जताई तो पीएसी के गोताखोरों को बुलाकर नहर में उसकी तलाश कराई गई। सोमवार को युवक ने अपने पिता के नंबर पर कॉल किया। उसने बताया कि वह हरिद्वार में है। युवक ने पिता से उसे लेकर जाने के लिए कहा। पिता ने तुरंत सूचना पुलिस को दी।

पुलिस परिजनों को साथ लेकर हरिद्वार पहुंची और युवक को सकुशल बरामद कर वापस आ गई। पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह पत्नी के सामने नर्वस हो गया था। इसके चलते वह किसी को बिना कुछ बताए घर से निकल गया। नानू गंगनहर पुल से वह बस में बैठा और हरिद्वार पहुंच गया। वहां वह एक होटल में रुका, पैसे खत्म हो जाने के बाद दो दिन वह भूखा भी रहा। युवक ने बताया कि उसने अपने पिता को रविवार को फोन किया था, लेकिन उनका फोन बंद था। सोमवार को उसने फिर फोन मिलाया तो उसकी पिता से बात हो गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद युवक को परिजनों को सौंप दिया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
