यात्रीगण ध्यान दें, NER की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज से, लखनऊ होकर जाएंगी आनंद विहार

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एनईआर की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आज से चलेंगी। एक लखनऊ होकर आनंद विहार जाएगी। वहीं दूसरी लखनऊ होकर दरभंगा-मदार(अजमेर) चलाई जाएगी।

पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सोमवार को चलेंगी। एक वाया लखनऊ होकर आनंद विहार जाएगी। वहीं दूसरी लखनऊ होकर दरभंगा-मदार(अजमेर) होकर भी अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। दोनों ही उद्घाटन विशेष ट्रेनें हैं। इन्हें आगे नियमित किया जाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन नंबर 05133 छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस के अतिरिक्त सोमवार को ही ट्रेन नंबर 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) एक्सप्रेस चलाई जाएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन छपरा से सुबह 11 बजे चलकर सीवान, कप्तानगंज, गोरखपुर, बाराबंकी होते हुए बादशाहनगर से रात 09:07 बजे, ऐशबाग से रात 09:50 बजे गुजरते हुए सुबह 08.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। इसमें स्लीपर के आठ और जनरल के 11 कोच रहेंगे। सीपीआरओ के अनुसार इस ट्रेन में सेमी ऑटोमैटिक कपलर का उपयोग किया गया है, जिससे कोच जोड़ते या अलग करते समय झटका या शोर नहीं होता। डिफॉर्मेशन ट्यूब दुर्घटना की स्थिति में झटका कम कर देती है। पुश-पुल तकनीक इसकी रफ्तार बढ़ाने में मदद करती है।