Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चाची पर खराब हुई भतीजे की नीयत, दोपहर में चुपके से घर में घुसकर किया रेप

Apr 05, 2026 04:54 pm ISTAjay Singh संवाददाता, संतकबीरनगर
share

दिन में सवा बारह बजे के करीब गांव का रहने वाला 19 वर्षीय आरोपी युवक मौका देखकर चुपके से उसके घर में घुस गया। आरोप है कि आरोपी युवक ने जबरिया उससे रेप किया। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी उसके साथ गाली गलौज करत्ते हुए उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी।

चाची पर खराब हुई भतीजे की नीयत, दोपहर में चुपके से घर में घुसकर किया रेप

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां रिश्ते की चाची पर उसके भतीजे की नीयत खराब हो गई। उसी गांव में रहने वाले इस भतीजे ने चाची के साथ रेप कर दिया। इस घिनौनी हरकत के दौरान चाची ने विरोध किया तो गालियां देने लगा। बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर लोग जुटने लगे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है।

घटना संतकबीरनगर में कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की है। शनिवार को पीड़ित महिला अपने पति के साथ कोतवाली पहुंची। उसने आरोपी भतीजे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बारे में जानकार पुलिस भी हैरान रह गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि 25 फरवरी 2026 को वह घर में अकेली थी।

ये भी पढ़ें:प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका को बेहोश कर शिक्षक ने किया रेप, कई बार वसूले रुपए

दिन में सवा बारह बजे के करीब गांव का रहने वाला 19 वर्षीय आरोपी युवक मौका देखकर चुपके से उसके घर में घुस गया। वह अचानक महिला के सामने आ गया। आरोप है कि आरोपी युवक ने जबरिया उससे रेप किया। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी उसके साथ गाली गलौज करत्ते हुए उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। आवाज सुनकर उसके घर के लोग पहुंच गए, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहा।

ये भी पढ़ें:व्हाट्सएप से बुलाए जाते थे ग्राहक, घंटे के हिसाब से वसूली; सेक्स रैकेट भंडाफोड़

पीड़ित पति गोरखपुर में प्राइवेट काम करते है। पति ने बताया कि आरोपी रिश्ते में उसका भतीजा लगता है। उसकी हरकत से पत्नी परेशान है। पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। आरोपी युवक की 07 मई को शादी तय है। इंस्पेक्टर क्राइम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:डॉक्टर ने क्लीनिक को बना डाला सेक्स रैकेट का अड्डा, 400 रुपए लेता था फीस

गिरफ्तारी की कोशिश में जुटीं पुलिस टीमें

आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। महिला आरक्षी की देखरेख में पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। उधर इस घटना की गांव और इलाके में काफी चर्चा है। लोग मामले में निष्पक्ष जांच कराकर जल्द और सख्त कार्रवाई की जरूरत बता रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up Crime UP Crime News up rape case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।