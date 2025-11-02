Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsnephew played bloody game killing uncle after mother death attacking him repeatedly with sickle in bareilly
यूपी में भांजे ने खेला खूनी खेल, मां की मौत के बाद मामा की कर दी हत्या, हंसिया से किए ताबड़तोड़ प्रहार

संक्षेप: बरेली में मां की मौत के बाद एक युवक ने खूनी खेल खेला। बहन का शव देखने जा रहे मामा की अपने भांजे से कहासुनी हो गई। बहसबाजी के दौरान भांजे के सिर पर खून सवार हो गया फिर उसने मामा की हत्या कर दी।

Sun, 2 Nov 2025 03:36 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
यूपी के बरेली में मां की मौत के बाद एक युवक ने खूनी खेल खेला। बहन का शव देखने जा रहे मामा की अपने भांजे से कहासुनी हो गई। बहसबाजी के दौरान भांजे के सिर पर खून सवार हो गया फिर उसने मामा की हत्या कर दी। गुस्से में भांजे ने मामा के ऊपर हंसिए से ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। घटना के बाद भांजा मौके से फरार हो गया। हालांकि देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मृतक और उसकी बहन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

घटना देवरनियां थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार एक सप्ताह पूर्व आग से झुलसने के कारण हुई अपनी बहन की मौत पर भाई मोतीराम उसके घर आया हुआ था। शोक के दौरान, मामा मोतीराम और भांजे सोमपाल के बीच किसी बात को लेकर तीखी कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि मामा ने गुस्से में आकर भांजे पर लाठी से हमला कर दिया। मामा के इस हमले से गुस्साए भांजे ने अपना आपा खो दिया। उसने पास रखा हसिया उठाया और मामा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। इन जानलेवा हमलों के कारण मामा की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही थाना देवरनिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी ली और शवों को कब्जे में लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आग से झुलसकर मरी महिला और हत्या के शिकार हुए उसके भाई दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी भांजे को तत्काल हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी कड़ी सामने आ सके।

