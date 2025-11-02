यूपी में भांजे ने खेला खूनी खेल, मां की मौत के बाद मामा की कर दी हत्या, हंसिया से किए ताबड़तोड़ प्रहार

संक्षेप: बरेली में मां की मौत के बाद एक युवक ने खूनी खेल खेला। बहन का शव देखने जा रहे मामा की अपने भांजे से कहासुनी हो गई। बहसबाजी के दौरान भांजे के सिर पर खून सवार हो गया फिर उसने मामा की हत्या कर दी।

यूपी के बरेली में मां की मौत के बाद एक युवक ने खूनी खेल खेला। बहन का शव देखने जा रहे मामा की अपने भांजे से कहासुनी हो गई। बहसबाजी के दौरान भांजे के सिर पर खून सवार हो गया फिर उसने मामा की हत्या कर दी। गुस्से में भांजे ने मामा के ऊपर हंसिए से ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। घटना के बाद भांजा मौके से फरार हो गया। हालांकि देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मृतक और उसकी बहन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना देवरनियां थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार एक सप्ताह पूर्व आग से झुलसने के कारण हुई अपनी बहन की मौत पर भाई मोतीराम उसके घर आया हुआ था। शोक के दौरान, मामा मोतीराम और भांजे सोमपाल के बीच किसी बात को लेकर तीखी कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि मामा ने गुस्से में आकर भांजे पर लाठी से हमला कर दिया। मामा के इस हमले से गुस्साए भांजे ने अपना आपा खो दिया। उसने पास रखा हसिया उठाया और मामा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। इन जानलेवा हमलों के कारण मामा की मौके पर ही मौत हो गई।