सगे भतीजे ने चाकू से गोदकर की कोटेदार के पति की हत्या, यूपी में सनसनीखेज वारदात
संक्षेप: यूपी के कौशांबी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सगे भतीजे ने कोटेदार के पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने भतीजे को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि मामले में मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है।
यूपी के कौशांबी में करारी थाना क्षेत्र के सोंधिया गांव स्थित पुल के समीप कोटेदार के पति की सगे भतीजे ने चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी। पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि आरोपी भतीजे ने जमीन के विवाद में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। महज पांच घंटे के भीतर घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने भतीजे को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि, मामले में मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है। लिखापढ़ी के बाद आरोपी का चालान किया जाएगा।
करारी क्षेत्र के रक्सवारा गांव निवासी 50 वर्षीय छोटेलाल गुप्ता पुत्र छेदीलाल किसानी करते थे। उनकी पत्नी मंजू देवी गांव की कोटेदार हैं। मंजू ने बताया कि छोटेलाल अपने सगे भतीजे 20 वर्षीय राहुल पुत्र बाबूलाल के साथ चित्रकूट के कामतानाथ स्वामी में दीपावली पर दीये जलाने जाने की बात कहकर घर से निकले। सोंधिया गांव स्थित पुल के समीप छोटेलाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।
पेट में किए गए कई वार से छोटेलाल की आंत तक बाहर निकल आई। आंख समेत शरीर के अन्य कई अंगों में भी गंभीर चोटे के निशान मिले। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव पुल के समीप नहर में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी राजेश कुमार, एएसपी राजेश कुमार सिंह, डीएसपी मंझनपुर शिवांक सिंह करारी व मंझनपुर थाना पुलिस तथा फील्ड यूनिट के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि मृतक के बेटे विपिन गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है।