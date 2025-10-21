सगे भतीजे ने चाकू से गोदकर की कोटेदार के पति की हत्या, यूपी में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: यूपी के कौशांबी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सगे भतीजे ने कोटेदार के पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने भतीजे को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि मामले में मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है।

यूपी के कौशांबी में करारी थाना क्षेत्र के सोंधिया गांव स्थित पुल के समीप कोटेदार के पति की सगे भतीजे ने चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी। पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि आरोपी भतीजे ने जमीन के विवाद में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। महज पांच घंटे के भीतर घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने भतीजे को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि, मामले में मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है। लिखापढ़ी के बाद आरोपी का चालान किया जाएगा।

करारी क्षेत्र के रक्सवारा गांव निवासी 50 वर्षीय छोटेलाल गुप्ता पुत्र छेदीलाल किसानी करते थे। उनकी पत्नी मंजू देवी गांव की कोटेदार हैं। मंजू ने बताया कि छोटेलाल अपने सगे भतीजे 20 वर्षीय राहुल पुत्र बाबूलाल के साथ चित्रकूट के कामतानाथ स्वामी में दीपावली पर दीये जलाने जाने की बात कहकर घर से निकले। सोंधिया गांव स्थित पुल के समीप छोटेलाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।