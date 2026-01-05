चाची के प्यार में कसाई बना भतीजा, गला काटकर चाचा को मौत के घाट उतारा

संक्षेप: कानपुर देहात में एक भतीजे ने चाची के इश्क में कसाई बन गया। चाची के इशारे पर उसने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। जब पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया। तब दोनों ने सारा राज उगल दिया।

यूपी के कानपुर देहात से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां चाची से प्यार के चलते भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरौधा कस्बे के रहने वाले ट्रक चालक की हत्या उसकी पत्नी के इशारे पर भतीजे ने ही की थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी व भतीजे को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों का चालान कर दिया।

अमरौधा कस्बे के कटरा मोहल्ला के रहने वाले ट्रक चालक चालीस वर्षीय मो. कलीम की 27 दिसंबर की रात में गला काटकर हत्या कर दी गई थी। दूसरे दिन उसका शव घर के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस की पूछताछ में उसकी पत्नी शमा परवीन ने पारिवारिक चाचा नूर मोहम्मद की पुत्री की शादी को लेकर चल रहे कार्यक्रमों में जाने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या की बात कहकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। छानबीन में ट्रक चालक की हत्या में उसके ही परिजनों का हाथ होने के संकेत मिलने पर उसके भाई शकील ने शनिवार को अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कलीम की पत्नी के साथ ही मृतक के भतीजे समर शमीम उर्फ चांद बाबू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले ना-नुकुर करने के बाद पुलिस के सख्त होते ही दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।