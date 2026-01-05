Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNephew killed his uncle by slitting his throat in love with his aunt
चाची के प्यार में कसाई बना भतीजा, गला काटकर चाचा को मौत के घाट उतारा

चाची के प्यार में कसाई बना भतीजा, गला काटकर चाचा को मौत के घाट उतारा

संक्षेप:

कानपुर देहात में एक भतीजे ने चाची के इश्क में कसाई बन गया। चाची के इशारे पर उसने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। जब पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया। तब दोनों ने सारा राज उगल दिया।

Jan 05, 2026 02:04 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर देहात
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर देहात से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां चाची से प्यार के चलते भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरौधा कस्बे के रहने वाले ट्रक चालक की हत्या उसकी पत्नी के इशारे पर भतीजे ने ही की थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी व भतीजे को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों का चालान कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमरौधा कस्बे के कटरा मोहल्ला के रहने वाले ट्रक चालक चालीस वर्षीय मो. कलीम की 27 दिसंबर की रात में गला काटकर हत्या कर दी गई थी। दूसरे दिन उसका शव घर के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस की पूछताछ में उसकी पत्नी शमा परवीन ने पारिवारिक चाचा नूर मोहम्मद की पुत्री की शादी को लेकर चल रहे कार्यक्रमों में जाने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या की बात कहकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। छानबीन में ट्रक चालक की हत्या में उसके ही परिजनों का हाथ होने के संकेत मिलने पर उसके भाई शकील ने शनिवार को अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कलीम की पत्नी के साथ ही मृतक के भतीजे समर शमीम उर्फ चांद बाबू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले ना-नुकुर करने के बाद पुलिस के सख्त होते ही दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

ये भी पढ़ें:4 लाख की सुपारी देकर बड़े भाई को मरवाया, हाफ एनकाउंटर के बाद दो किलर गिरफ्तार

पूछताछ में उसकी पत्नी ने बताया कि तेरह साल पहले उसका निकाह हुआ था। इस बीच उसके तीन बच्चे पैदा हुए। तीनों की मौत के बाद पति शराब पीने लगे थे। तीसरे बच्चे के इलाज के लिए उन्होंने अपने भतीजे चांद बाबू से रुपये उधार लिए थे। चांद बाबू मुंबई में रहकर वेल्डिंग का काम करता था। बीच-बीच में वह अमरौधा आता था। पैसे के चक्कर में फोन पर चांद बाबू से उसकी बात होने लगी। इससे दोनों में मोहब्बत हो गई थी। जानकारी होने पर कलीम दोनों का विरोध करता था। इसपर दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। उसके परिवार में शादी कार्यक्रम के दौरान उनको मौका मिल गया और उसके इशारे पर चांदबााबू ने कलीम की गला काटकर हत्या कर दी। सीओ भोगनीपुर संजय वर्मा ने बताया कि पूछताछ करने के बाद दोनों का चालान कोर्ट भेज दिया गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Dehat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |