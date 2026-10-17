ताई के इश्क में भतीजा किडनैप, प्रेमी ने बनाया साथ भागने का खतरनाक प्लान

ताई के इश्क में उसके 4 साल के भतीजे को किडनैप कर लिया। अपहर्ता ने बच्चे की ताई के इश्क में वारदात को अंजाम दिया था। वह ताई के साथ भागना चाहता था। महिला ने पुलिस को बताया कि देवरानी ने देवर को छोड़ दिया था। सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरे में बालक को ले जाते एक युवक दिखा।

आगरा, मुख्य संवाददाता। आगरा में एक शख्स ने ताई के इश्क में उसके 4 साल भतीजे को किडनैप कर लिया। बोदला (जगदीशपुरा) से गुरुवार को किडनैप इस बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। अपहर्ता ने बच्चे की ताई के इश्क में वारदात को अंजाम दिया था। वह ताई के साथ भागना चाहता था। ताई पर बच्चे की जिम्मेदारी थी। इसलिए बालक को उठाया और जंगल में छोड़ आया। गनीमत यह रही कि उसने बच्चे की जान नहीं ली। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित को जेल भेज दिया।

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि रिजवाना नाम की महिला ने बोदला चौकी पर आकर गुरुवार शाम सूचना दी कि उसका चार वर्षीय भतीजा लापता है। पुलिस को बताया कि देवरानी ने देवर को छोड़ दिया था। उसके दो बेटे हैं। बड़ा पांच और छोटा चार साल का है। दोनों उसके साथ रहते हैं। उसके कोई संतान नहीं है। वहीं दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरे में बालक को ले जाते एक युवक दिखा। उसकी पहचान राहुल नगर, बोदला निवासी साबिर के रूप में हुई। पुलिस ने साबिर को पकड़ लिया। उसने बताया कि बच्चा उसने मलपुरा क्षेत्र स्थित जंगल में छोड़ दिया था।

बच्चा खुद ही जंगल से सड़क तक आ गया बच्चा जंगल से खुद ही पैदल सड़क तक आ गया था। मलपुरा पुलिस को मिल गया था। मलपुरा पुलिस उसके परिजनों को खोज रही थी। जगदीशपुरा पुलिस आरोपित को लेकर मलपुरा क्षेत्र में गई। बालक सकुशल मिल गया। बालक की बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपित से पूछताछ की। उससे घटना की वजह पूछी। उसने बताया कि रिजवाना से प्यार करता है। रिजवाना के साथ भागना चाहता था। रिजवाना ने कह दिया कि उस पर दो बच्चों की जिम्मेदारी है। उसने दोनों बच्चों को गायब करने की योजना बनाई। मौका लगते ही छोटे लड़के को उठा ले गया। मामला ठंडा पड़ते ही बड़े वाले लड़के को भी गायब कर देता। पुलिस ने कहानी सुनने के बाद रिजवाना से भी पूछताछ का मन बनाया है।