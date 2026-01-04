यूपी में पूर्व विधायक हाजी अलीम के एक भतीजे की हत्या, दूसरा घायल, कई थानों की फोर्स पहुंची

संक्षेप: बुलंदशहर में रविवार रात बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की हत्या कर दी गई। जबकि दूसरा भतीजा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

यूपी के बुलंदशहर में रविवार रात बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की हत्या कर दी गई। जबकि दूसरा भतीजा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची है। एसएसपी ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया गया है। घटना को जमीन के विवाद के चलते अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है।

रविवार देर शाम बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे 45 वर्षीय अकरम और 43 वर्षीय सुफियान पुत्र हाजी वाहिद मामन रोड पर गांव नीमखेड़ा के पास एक बाग की नपाई के लिए गए थे। बताया जाता है कि बाग की नपाई के दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंचे और नपाई का विरोध करने लगे। इसको लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक होने लगी। आरोपी पक्ष ने पूर्व विधायक के भतीजों पर हमला कर दिया, कई राउंड फायरिंग भी हुई। दोनों भाइयों पर ईंट-पत्थर भी बरसाए गए। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर फरार हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने सुफियान को मृत घोषित कर दिया जबकि अकरम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।