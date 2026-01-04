Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsnephew former MLA Haji Alim was murdered another was injured and police forces from several stations arrived at scene
यूपी में पूर्व विधायक हाजी अलीम के एक भतीजे की हत्या, दूसरा घायल, कई थानों की फोर्स पहुंची

यूपी में पूर्व विधायक हाजी अलीम के एक भतीजे की हत्या, दूसरा घायल, कई थानों की फोर्स पहुंची

संक्षेप:

बुलंदशहर में रविवार रात बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की हत्या कर दी गई। जबकि दूसरा भतीजा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

Jan 04, 2026 11:26 pm ISTDinesh Rathour बुलंदशहर
share Share
Follow Us on

यूपी के बुलंदशहर में रविवार रात बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की हत्या कर दी गई। जबकि दूसरा भतीजा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची है। एसएसपी ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया गया है। घटना को जमीन के विवाद के चलते अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रविवार देर शाम बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे 45 वर्षीय अकरम और 43 वर्षीय सुफियान पुत्र हाजी वाहिद मामन रोड पर गांव नीमखेड़ा के पास एक बाग की नपाई के लिए गए थे। बताया जाता है कि बाग की नपाई के दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंचे और नपाई का विरोध करने लगे। इसको लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक होने लगी। आरोपी पक्ष ने पूर्व विधायक के भतीजों पर हमला कर दिया, कई राउंड फायरिंग भी हुई। दोनों भाइयों पर ईंट-पत्थर भी बरसाए गए। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर फरार हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने सुफियान को मृत घोषित कर दिया जबकि अकरम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

पुलिस की छह टीमें कर रहीं धरपकड़

बाग की नपाई के दौरान दोनों भाइयों पर हमला किए जाने की जानकारी मिली है। हमले में एक भाई की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की छह टीमों को आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगाया गया है। मामले में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bulandsehar News UP Police Up Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |